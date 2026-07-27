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Descontinuado
GC2040/70
Vapor 30 g/min.; jacto de vapor 100 g
Base antiaderente
Anticalcário
2100 Watts
A potência até 2100 W permite uma saída de vapor elevada e contínua.
Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.
Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos.
Prémios
Críticas