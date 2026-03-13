ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

EasySpeed Advanced Ferro a vapor

Descontinuado

Assistência

EasySpeed AdvancedFerro a vapor

GC2670/20

EasySpeed Advanced Ferro a vapor

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Advanced Steam iron GC2670/20 - English (US)

  • PDF ficheiro, 645.2 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF ficheiro, 348.1 kB
  • 13 March 2026

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).