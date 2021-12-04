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  • Mais rápido do início ao fim
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Descontinuado

EasySpeed AdvancedFerro a vapor

GC2671/50

4.8
| (5) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Mais rápido do início ao fim
Torna o engomar mais rápido do início ao fim: aquecimento rápido, orifício de água XL, jatos de vapor mais potentes para enfrentar os vincos difíceis, base em cerâmica resistente para um deslizar mais rápido e o nosso sistema antipingos. São cinco fatores que tornam o engomar mais rápido.
Ver todos os benefícios

5 formas de tornar o engomar mais rápido

Mais rápido do início ao fim

  • 2300 W

  • Jacto de vapor de 180 g

  • Vapor contínuo de 35 g/min.

  • Base cerâmica

2300 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

2300 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.

Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 180 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.8

de 5

5

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil

Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.

Pontos positivos

Mais rápido e eficiente.

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Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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01/12/2021

Portugal

Portugal

Para além da cor a eficácia

Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!

Pontos positivos

Prático e estetica

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Sim, recomendo este produto

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30/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente produto

Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record

Pontos positivos

Tempo ganho

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