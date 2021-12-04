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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2300 W
Jacto de vapor de 180 g
Vapor contínuo de 35 g/min.
Base cerâmica
Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor até 35 g/min para um desempenho forte e estável
Prémios
4.8
de 5
5
Críticas
100%
recomendam este produto
Ferhelen
04/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Com o ferro Easyspeed engomar é mais fácil
Com o ferro a vapor Easyspeed, cuidar da roupa é mais rápido, mais simples e exige menos esforço. Engomar é agora uma tarefa mais leve.
Pontos positivos
Mais rápido e eficiente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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restas
01/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Para além da cor a eficácia
Tenho este ferro a vapor e não podia estar mais satisfeita! Para além da cor maravilhosa fora do normal nas várias marcas e gamas de ferro de engomar a eficácia e leveza do produto! É super confortável engomar com ele com o apoio de mão que tem. Assim como o fapor delicado no entanto potente para qualquer tipo de roupa. É prático para arrumar e fácil de usar. Um preço adequado para o produto em causa. Muito satisfeita! Recomendo!
Pontos positivos
Prático e estetica
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Jojozinha
30/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto
Foi a melhor compra que fiz até hoje. Passo a roupa com enorme facilidade e em tempo record
Pontos positivos
Tempo ganho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2671/50 Ferro a vapor
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