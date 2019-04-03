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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
2400 W
Jato de vapor de 190 g
Vapor contínuo de 40 g/min.
Base cerâmica
Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
NANDA62
03/04/2019
Portugal
É um ferro bastante eficiente!
É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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