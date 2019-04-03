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  • Mais rápido do início ao fim
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Descontinuado

EasySpeed AdvancedFerro a vapor

GC2678/30

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Mais rápido do início ao fim
Torna o engomar mais rápido do início ao fim: aquecimento rápido, orifício de água XL, jatos de vapor mais potentes para enfrentar os vincos difíceis, base em cerâmica resistente para um deslizar mais rápido e o nosso sistema antipingos. São cinco fatores que tornam o engomar mais rápido.
Ver todos os benefícios

5 formas de tornar o engomar mais rápido

Mais rápido do início ao fim

  • 2400 W

  • Jato de vapor de 190 g

  • Vapor contínuo de 40 g/min.

  • Base cerâmica

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.

Jato de vapor de até 190 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 190 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 40 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor forte e consistente para remover os vincos mais rapidamente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

03/04/2019

Portugal

Portugal

É um ferro bastante eficiente!

É um ferro bastante eficiente, muito prático e fácil da manusear.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed Advanced GC2678/30 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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