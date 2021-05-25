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Descontinuado
GC2910/20
Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 100 g
Base do ferro SteamGlide
Anticalcário
2100 Watts
2100 W para uma saída de vapor elevada e constante.
A saída de vapor contínuo até 35 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.
Prémios
4.0
de 5
1
Avaliaç.
25/05/2021
Portugal
Serve para o serviço para o qual foi concebido
Tenho o produto à cerca de 13 anos, e ainda continua a funcionar de acordo.
Pontos positivos
Durabilidade
Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor
Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor