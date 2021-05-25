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Descontinuado

PowerLifeFerro a vapor

GC2910/20

4
| (1) Avaliaç.

1 prémio

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente
Para óptimos resultados dia após dia, procura um ferro que nunca o desaponte. Com a sua nova base SteamGlide, uma saída de vapor elevada e constante e a sua descalcificação fácil de utilizar, este prático ferro a vapor Philips proporciona-lhe uma relação qualidade/preço duradoura!
Ver todos os benefícios

Ferro com base SteamGlide

Criado para oferecer o melhor desempenho, diariamente

  • Vapor 35 g/min.; jacto de vapor 100 g

  • Base do ferro SteamGlide

  • Anticalcário

  • 2100 Watts

Saída de vapor elevada e constante

Saída de vapor elevada e constante

2100 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Saída de vapor contínuo até 35 g/min

Saída de vapor contínuo até 35 g/min

A saída de vapor contínuo até 35 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

1

Avaliaç.

5
3
2
1

25/05/2021

Portugal

Portugal

Serve para o serviço para o qual foi concebido

Tenho o produto à cerca de 13 anos, e ainda continua a funcionar de acordo.

Pontos positivos

Durabilidade

Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor

Esta avaliação foi feita para PowerLife GC2910/20 Ferro a vapor

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