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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC3321/02
Cabo de 3 m
Com o depósito de água de 300 ml pode engomar mais roupa de cada vez, sem precisar de encher o depósito frequentemente.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
Com o fio extralongo de 3 metros do seu ferro Philips, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar e ainda mais além!
Prémios
Críticas