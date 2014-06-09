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Descontinuado

3300 seriesFerro a vapor

GC3330/02

4.3
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Este ferro a vapor da Philips proporciona não só comodidade extra devido à larga abertura para a entrada de água, ao fio extra-longo e ao indicador do nível de água, mas também a nova base SteamGlide torna o engomar mais fácil e suave!
Ver todos os benefícios

3 x mais fácil

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

  • 2300 W

  • Vapor de 35 g/min

  • Jacto de vapor de 100 g

Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes

Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes

Com o depósito de água de 300 ml pode engomar mais roupa de cada vez, sem precisar de encher o depósito frequentemente.

Fio extra longo de 3 m para maior liberdade de movimentos

Fio extra longo de 3 m para maior liberdade de movimentos

Com o fio extra longo de 3 metros do seu ferro Philips, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar - e ainda mais além!

Indicador extra claro para excelente visibilidade do nível da água

Indicador extra claro para excelente visibilidade do nível da água

O indicador extra claro do seu ferro Philips torna o nível de água facilmente visível: basta um olhar para saber se o ferro tem água suficiente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

09/06/2014

Deutschland

Deutschland

Super Bügeleisen

Das Bügeleisen kann alles wann man braucht. Es ist leicht zu handhaben und bügelt die Wäsche hervorragend. Alle Funktionen die man braucht sind auch da und die entkalker Funktion funktioniert super. Der Bügeleisen ist leicht und erhältlich in einer schönen rosa Farbe.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen

09/10/2011

Nederland

Nederland

Hele fijne strijkbout

Deze fijne strijkbout is zeer prettig in het gebruik en heeft een lang snoer.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer

17/03/2011

France

France

Rapidité de chauffe, qualité de glisse exceptionnel, compact. Petit hic, lourd à manipuler...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Fer vapeur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Fer vapeur

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