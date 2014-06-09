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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
2300 W
Vapor de 35 g/min
Jacto de vapor de 100 g
Com o depósito de água de 300 ml pode engomar mais roupa de cada vez, sem precisar de encher o depósito frequentemente.
Com o fio extra longo de 3 metros do seu ferro Philips, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar - e ainda mais além!
O indicador extra claro do seu ferro Philips torna o nível de água facilmente visível: basta um olhar para saber se o ferro tem água suficiente.
Prémios
4.3
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Coverg
09/06/2014
Deutschland
Super Bügeleisen
Das Bügeleisen kann alles wann man braucht. Es ist leicht zu handhaben und bügelt die Wäsche hervorragend. Alle Funktionen die man braucht sind auch da und die entkalker Funktion funktioniert super. Der Bügeleisen ist leicht und erhältlich in einer schönen rosa Farbe.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Dampfbügeleisen
Adriana71
09/10/2011
Nederland
Hele fijne strijkbout
Deze fijne strijkbout is zeer prettig in het gebruik en heeft een lang snoer.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/02 Stoomstrijkijzer
Marlec
17/03/2011
France
Rapidité de chauffe, qualité de glisse exceptionnel, compact. Petit hic, lourd à manipuler...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Fer vapeur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 3300 series GC3330/32 Fer vapeur