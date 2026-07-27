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  • Engomar sem fios para a máxima liberdade
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Descontinuado

EasySpeed AdvancedFerro a vapor

GC3672/20

1 prémio

Engomar sem fios para a máxima liberdade
O EasySpeed Advanced combina vapor potente com a liberdade de engomar sem fios. Chegue a qualquer lugar na tábua e engome áreas difíceis com facilidade. Rápido a aquecer, carregamento rápido em apenas alguns segundos e bloqueio de transporte para armazenamento.
Ver todos os benefícios

Engomar sem fios para a máxima liberdade

  • 2400 W

  • Jato de vapor de 190 g

  • Vapor contínuo de 35 g/min.

  • Base cerâmica

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

2400 W para um aquecimento rápido em 30 segundos

Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.

Jato de vapor de até 190 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 190 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor de até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Saída de vapor até 35 g/min para um desempenho forte e estável

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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