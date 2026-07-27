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Descontinuado
GC3672/20
2400 W
Jato de vapor de 190 g
Vapor contínuo de 35 g/min.
Base cerâmica
Proporciona um aquecimento rápido em 30 segundos para um início rápido.
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Saída de vapor até 35 g/min para um desempenho forte e estável
Prémios
Críticas