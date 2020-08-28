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Descontinuado
Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g
Base SteamGlide Plus
Anticalcário
2400 Watts
Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.
A saída de vapor contínuo até 45 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Kostas1981
28/08/2020
Ελλάδα
Comprador verificado
Εξαιρετικό
Άπίστευτο!!! Απλά καταπληκτικό!!! Και εύκολα καθαρίζονται τα άλατα και πολύ ατμό έχει και δέ το γεμίζεις κάθε τρείς και λίγο!!!
Pontos positivos
Χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο ατμό, εύκολο και αξιόπιστο σύστημα καθαρίσματος για τα άλατα!!!!!
Pontos negativos
Πιθανόν το βάρος γιά κάποιους/κάποιες
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο
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