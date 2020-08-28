ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
  • Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

Descontinuado

Azur Performer PlusFerro a vapor

GC4511/40

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente
O ferro a vapor Azur Performer da Philips combina um desempenho potente com a facilidade de utilização. Com a libertação rápida de calcário para uma descalcificação simples, o controlo de vapor automático e a base SteamGlide Plus, este ferro fornece um desempenho de vapor de longa duração.
Ver todos os benefícios

Com sistema de limpeza de calcário fácil

Mais rápido, mais fácil e mais inteligente

  • Vapor 45 g/min.; jacto de vapor 180 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Anticalcário

  • 2400 Watts

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

2400 W para um aquecimento rápido do ferro

Com 2400 W, o ferro a vapor Azur Performer Plus irá aquecer rapidamente e proporcionar um desempenho potente para ótimos resultados de engomar.

Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

Saída de vapor até 45 g/min. para uma melhor remoção dos vincos

A saída de vapor contínuo até 45 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 180 g

Jacto de vapor até 180 g

O jacto de vapor pode ser utilizado para vapor vertical e para vincos difíceis.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

28/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Εξαιρετικό

Άπίστευτο!!! Απλά καταπληκτικό!!! Και εύκολα καθαρίζονται τα άλατα και πολύ ατμό έχει και δέ το γεμίζεις κάθε τρείς και λίγο!!!

Pontos positivos

Χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο ατμό, εύκολο και αξιόπιστο σύστημα καθαρίσματος για τα άλατα!!!!!

Pontos negativos

Πιθανόν το βάρος γιά κάποιους/κάποιες

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis