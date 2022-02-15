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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4544/80

4.5
| (17) Críticas | 93% recomendam este produto

1 prémio

Desempenho do vapor garantido
Graças ao design inovador, as partículas de calcário são facilmente quebradas e automaticamente recolhidas no recipiente para calcário amovível. Pode lavar o calcário facilmente em menos de 15 segundos, obtendo resultados ótimos ao longo do tempo.
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Com o nosso sistema melhorado de libertação rápida do calcário

Desempenho do vapor garantido

  • Vapor contínuo de 50 g/min.

  • Jato de vapor de 220 g

  • Base SteamGlide Plus

Jato de vapor de até 220 g para destruir os vincos persistentes

Jato de vapor de até 220 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.5

de 5

17

Críticas

93%

recomendam este produto

1

15/02/2022

Portugal

Portugal

EXCELENTE QUALIDADE

Recomendo vivamente; excelente qualidade vs custo. Excelente

Pontos positivos

Qualidade

Pontos negativos

Nada a apontar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4543/30 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4543/30 Ferro a vapor

01/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικο προιον.

Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.

Pontos positivos

Ευκολο .σιδερομα

Pontos negativos

Δεν υπαρχει καποιο μειον.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

29/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.

Esta avaliação foi feita para Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Esta avaliação foi feita para Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

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