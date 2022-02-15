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Descontinuado
Vapor contínuo de 50 g/min.
Jato de vapor de 220 g
Base SteamGlide Plus
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
4.5
de 5
17
Críticas
93%
recomendam este produto
Doméstico
15/02/2022
Portugal
EXCELENTE QUALIDADE
Recomendo vivamente; excelente qualidade vs custo. Excelente
Pontos positivos
Qualidade
Pontos negativos
Nada a apontar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4543/30 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4543/30 Ferro a vapor
azur 21
01/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Εξαιρετικο προιον.
Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.
Pontos positivos
Ευκολο .σιδερομα
Pontos negativos
Δεν υπαρχει καποιο μειον.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
elen08
29/10/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Εξαιρετικό
Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.
Esta avaliação foi feita para Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο
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