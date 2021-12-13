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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4564/20

4.8
| (97) Críticas | 98% recomendam este produto

1 prémio

Desempenho do vapor garantido
Graças ao design inovador, as partículas de calcário são facilmente quebradas e automaticamente recolhidas no recipiente para calcário amovível. Pode lavar o calcário facilmente em menos de 15 segundos, obtendo resultados ótimos ao longo do tempo.
Ver todos os benefícios

Com o nosso sistema melhorado de libertação rápida do calcário

Desempenho do vapor garantido

  • Vapor contínuo de 50 g/min.

  • Jacto de vapor de 240 g

  • Base SteamGlide Advanced

Jato de super vapor de até 240 g para destruir os vincos persistentes

Jato de super vapor de até 240 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

2600 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.8

de 5

97

Críticas

98%

recomendam este produto

3
2

13/12/2021

Portugal

Portugal

Boa relaçao qualidade/preço

Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.

Pontos positivos

Bom preço e excelente desempenho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

06/12/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

29/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente!!!

Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4564/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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