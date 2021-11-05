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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Vapor contínuo de 50 g/min.
Jato de vapor de 220 g
Base SteamGlide Elite
Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.
Oferece um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente.
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Ιρμα
05/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !
Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!
Pontos positivos
Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο
Pontos negativos
Δεν βρίσκω κατα
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο