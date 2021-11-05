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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4901/10

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Resultados sempre perfeitos
Desempenho de longa duração com a libertação rápida de calcário e a base SteamGlide Elite que apresenta maior resistência a riscos.
Ver todos os benefícios

Com a nossa melhor base, resistente a riscos

Resultados sempre perfeitos

  • Vapor contínuo de 50 g/min.

  • Jato de vapor de 220 g

  • Base SteamGlide Elite

Jacto de super vapor de até 220 g para destruir os vincos persistentes

Jacto de super vapor de até 220 g para destruir os vincos persistentes

Penetra mais profundamente nos tecidos para remover facilmente os vincos persistentes.

2800 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Oferece um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente.

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Από τα καλύτερα ατμοσίδερα της αγορας !

Σιδερώνει εξαιρετικά τα ρούχα είναι ελαφρύ και βγάζει πολύ ατμό δεν αφήνει καθόλου τσαλάκωμα!! Δεν κολλάει έχει αντικολλητικη πλάκα!! Δεν το αλλάζω το azur με κανένα άλλο!!

Pontos positivos

Ελαφρύ καλό ατμό αντικολλητικη πλάκα μεγάλο καλωδιο

Pontos negativos

Δεν βρίσκω κατα

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4902/20 Ατμοσίδερο

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