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Descontinuado

PerfectCare AzurFerro a vapor

GC4924/20

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

O ferro a vapor mais rápido da Philips*
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro - de ganga a seda, de linho a caxemira - de forma segura numa só passagem; por qualquer ordem sem ajustar a temperatura. O PerfectCare Azur oferece resultados perfeitos sem riscos de queimar ou deixar brilho. Engomar é agora mais fácil e mais rápido.
Ver todos os benefícios

De ganga a seda, sem intervalos

O ferro a vapor mais rápido da Philips*

  • Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g

  • Base T-ionicGlide

  • Desactiv. autom. segurança+anticalcário

  • Seguro para todas as peças engomáveis

Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes

Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes

Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes. Pode passar a ferro todas as peças de roupa que podem ser passadas a ferro, uma após a outra, sem tempos de espera e sem ajustes do botão da temperatura do ferro.

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todas as peças que podem ser engomadas

100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.

100% rápido em todos os tecidos, nenhum ferro a vapor é mais rápido

100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

14/03/2021

Portugal

Portugal

Funcionário da Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Muito bom, engoma que é uma maravilha, super leve , prático e muito eficaz. Estou adorando o meu mais recente amigo!

Pontos positivos

Eficaz, leve, muito prático!

Pontos negativos

Só a cor.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4924/20 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

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