Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Vapor 50 g/min.; jacto de vapor 200 g
Base T-ionicGlide
Desactiv. autom. segurança+anticalcário
Seguro para todas as peças engomáveis
Utilização 100% simples, sem necessidade de ajustes. Pode passar a ferro todas as peças de roupa que podem ser passadas a ferro, uma após a outra, sem tempos de espera e sem ajustes do botão da temperatura do ferro.
100% seguro em todos os tecidos - mesmo os delicados, como seda, caxemira, lã, poliéster. Institutos de testes independentes para ferros utilizaram o PerfectCare nas peças de roupa mais delicadas que podem ser engomadas e confirmaram a excelência dos resultados de engomar.
100% rápido a passar a ferro, sem precisar de separar a roupa. Passe a ferro todas as suas peças com um vapor mais eficiente.
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Liana 84
14/03/2021
Portugal
Funcionário da Philips
Excelente
[Employee of philipsglobal] Muito bom, engoma que é uma maravilha, super leve , prático e muito eficaz. Estou adorando o meu mais recente amigo!
Pontos positivos
Eficaz, leve, muito prático!
Pontos negativos
Só a cor.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4924/20 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Azur GC4924/20 Ferro a vapor
Testado em comparação com ferros a vapor da Philips