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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
1600 W, 32 g/min.
5 regulações de vapor
Depósito amovível de 1,6 L
Acessório Styleboard
Este vaporizador EasyTouch Plus está equipado com uma placa de vapor 25% mais larga* em comparação com os modelos anteriores. Isso permite cobrir uma área de tecido maior numa passagem e, por conseguinte, pode ser mais eficiente ao engomar a sua roupa a vapor.
Defina o nível de vapor preferido para obter resultados ideais nos diferentes tipos de roupa.
Varão ajustável integrado para pendurar as suas peças de roupa durante a utilização do vaporizador. É colapsável para uma arrumação fácil.
Prémios
4.2
de 5
114
Críticas
88%
recomendam este produto
Vigotop
23/04/2020
España
Se acabó la pereza del planchado
Como hombre soltero , mi fiel aliado , por fin se acabaron las arrugas en mis trajes , una pasada y listo , así como las camisas enchufar y listo no hay nada que esperar el vapor sale al instante una pasada y fuera arrugas parece mágico ,
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Esta avaliação foi feita para Vaporizador de prendas EasyTouch Plus GC524/60
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Icmiña
26/04/2019
España
Perfecto acabado
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Desde que he probado el vaporizador de prendas GC524/60 de Philips estoy encantada, con solo una pasada deja la prenda perfecta, como si hubiera salido de la tintorería. Ahora ya no aplazo el planchado, ya que es muy rápido, cómodo y fácil de utilizar con resultados impresionantes
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Jit8
17/04/2019
España
Comodidad y facilidad
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Es un producto muy sencillo de usar, gracias a él he sustituido una gran cantidad de planchado tradicional por planchado vertical. No queda la ropa igual de plancahada pero los resultados son muy buenos con muy poco esfuerzo y además es muy cómoda. Echa bastante vapor y no tarde mucho en calentarse, es muy versatil y te saca de muchos apuros.
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Em comparação com o modelo GC506 anterior