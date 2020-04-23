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  • Fácil remoção de vincos todos os dias
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Descontinuado

EasyTouch PlusVaporizador para roupa

GC524/60

4.2
| (114) Críticas | 88% recomendam este produto

1 prémio

Fácil remoção de vincos todos os dias
O vaporizador para roupa Philips EasyTouch Plus foi desenvolvido para uma fácil remoção de vincos todos os dias. Com uma vasta gama de soluções essenciais de vapor, é um aparelho perfeito para retoques rápidos, bem como roupa delicada e difícil de passar a ferro.
Ver todos os benefícios

Graças a soluções essenciais de vapor

Fácil remoção de vincos todos os dias

  • 1600 W, 32 g/min.

  • 5 regulações de vapor

  • Depósito amovível de 1,6 L

  • Acessório Styleboard

Cubra mais numa passagem com uma placa de vapor 25% mais larga*

Cubra mais numa passagem com uma placa de vapor 25% mais larga*

Este vaporizador EasyTouch Plus está equipado com uma placa de vapor 25% mais larga* em comparação com os modelos anteriores. Isso permite cobrir uma área de tecido maior numa passagem e, por conseguinte, pode ser mais eficiente ao engomar a sua roupa a vapor.

5 níveis de vapor para diferentes tipos de tecidos

5 níveis de vapor para diferentes tipos de tecidos

Defina o nível de vapor preferido para obter resultados ideais nos diferentes tipos de roupa.

Varão ajustável para várias definições de altura

Varão ajustável para várias definições de altura

Varão ajustável integrado para pendurar as suas peças de roupa durante a utilização do vaporizador. É colapsável para uma arrumação fácil.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

114

Críticas

88%

recomendam este produto

23/04/2020

España

España

Se acabó la pereza del planchado

Como hombre soltero , mi fiel aliado , por fin se acabaron las arrugas en mis trajes , una pasada y listo , así como las camisas enchufar y listo no hay nada que esperar el vapor sale al instante una pasada y fuera arrugas parece mágico ,

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Esta avaliação foi feita para Vaporizador de prendas EasyTouch Plus GC524/60

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26/04/2019

España

España

Perfecto acabado

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Desde que he probado el vaporizador de prendas GC524/60 de Philips estoy encantada, con solo una pasada deja la prenda perfecta, como si hubiera salido de la tintorería. Ahora ya no aplazo el planchado, ya que es muy rápido, cómodo y fácil de utilizar con resultados impresionantes

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17/04/2019

España

España

Comodidad y facilidad

(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Es un producto muy sencillo de usar, gracias a él he sustituido una gran cantidad de planchado tradicional por planchado vertical. No queda la ropa igual de plancahada pero los resultados son muy buenos con muy poco esfuerzo y además es muy cómoda. Echa bastante vapor y no tarde mucho en calentarse, es muy versatil y te saca de muchos apuros.

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Avisos legais

  1. Em comparação com o modelo GC506 anterior