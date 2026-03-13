Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
GC535/35
Descontinuado
O meu vaporizador da Philips deixa manchas na peça de roupa
O meu vaporizador para roupa Philips não produz vapor
O meu vaporizador vertical para roupa Philips produz um som de coaxar
O vapor do meu Philips torna-se mais fraco com o passar do tempo.
A cabeça do vaporizador vertical para roupa Philips pinga água