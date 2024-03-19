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ComfortTouch Vaporizador para roupa
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EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Garment Steamer GC552/40 - English (US)
GC552_557_559_WE1_[11473] user manual
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Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
Existe uma fuga de água da base do meu vaporizador vertical para roupa Philips
Como descalcifico o meu vaporizador para roupa/solução tudo-em-um Philips?
O vapor do meu Philips torna-se mais fraco com o passar do tempo.
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