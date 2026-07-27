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  • Remoção de vincos sem esforço de cima a baixo
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Descontinuado

ComfortTouchVaporizador para roupa

GC557/30

1 prémio

Remoção de vincos sem esforço de cima a baixo
O nosso novo vaporizador de roupa ComfortTouch remove vincos e refresca os tecidos. Com uma FlexHead inovadora e uma StyleBoard extra longa, a roupa ficará livre de vincos de cima a baixo com o máximo de facilidade e eficiência.
Ver todos os benefícios

com FlexHead e StyleBoard extralonga

Remoção de vincos sem esforço de cima a baixo

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 W

  • 5 regulações de vapor

Muda automaticamente para o modo de espera para não ter de se preocupar

Muda automaticamente para o modo de espera para não ter de se preocupar

O vaporizador muda automaticamente para o modo de espera quando o depósito de água está vazio, por isso, não tem de se preocupar mesmo se se esquecer de o desligar.

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

Seguro em todos os tecidos que podem ser engomados — garantia de que não queima

O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.

Descalcificação Easy Rinse para muitos anos de utilização eficaz

Descalcificação Easy Rinse para muitos anos de utilização eficaz

Prolongue a vida útil do seu aparelho utilizando a função de descalcificação Easy Rinse regularmente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Avisos legais

  1. Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.