Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
GC557/30
FlexHead
StyleBoard
2000 W
5 regulações de vapor
O vaporizador muda automaticamente para o modo de espera quando o depósito de água está vazio, por isso, não tem de se preocupar mesmo se se esquecer de o desligar.
O vaporizador é seguro para utilizar em todos os tecidos e roupa que podem ser engomados. A placa de vapor pode ser encostada em segurança a qualquer peça de roupa sem risco de queimar - uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.
Prolongue a vida útil do seu aparelho utilizando a função de descalcificação Easy Rinse regularmente.
Prémios
Críticas
Testado por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização.