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Descontinuado
As várias posições de vapor permitem-lhe seleccionar a quantidade exacta de vapor para cada tecido, para que obtenha resultados de engomar profissionais.
A exclusiva ponta de vapor combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais na ponta, para chegar às áreas mais pequenas e mais difíceis e conseguir os melhores resultados de engomar.
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
myra21
10/05/2019
United Kingdom
BEST IRON EVER
I AM STILL HAVE THIS IRON, IT IS THE BEST IRON I HAVE EVER PURCHASED AND SO SORRY IT IS NO LONGER AVAILABLE
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pressurised steam generator
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