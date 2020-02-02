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Descontinuado
GC7320/02
O ferro pesa apenas 1,2 kg, tornando o engomar fácil e sem esforço.
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
Este ferro está pronto para utilização em menos de 2 minutos.
Prémios
4.0
de 5
20
Críticas
Cornovian Lass
02/02/2020
United Kingdom
Comprador verificado
long lasting
I have had this iron for almost ten years and have had no issues with it. Recently I have had to replace the knob on the water tank as the seal had gone managed to get a replacement from the Nottingham section for a replacement.
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Esta avaliação foi feita para 7300 series Pressurised steam generator
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tuderanges
02/01/2016
France
tres bon appareil
je suis très satisfaite de ce produit, ça fait plusieurs années que je l'ai et je n'ai eu aucun problème
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Esta avaliação foi feita para 7300 series GC7320 Centrale vapeur haute pression
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patou08
15/07/2012
France
efficace disagne prix
simple a utiliser,meme pour le remplissage du resevoir d'eau,la couleur me plait beaucoup et l'appareil est leger
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