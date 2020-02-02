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Descontinuado

7300 seriesGerador de vapor pressurizado

GC7320/02

4
| (20) Críticas

1 prémio

Engomar mais rápido - desde o início até ao fim
Criado para acelerar o engomar desde o início até ao fim, o GC7320 está pronto a ser usado em 2 minutos. A potência do vapor pressurizado acelera o engomar penetrando mais fundo no tecido e a abertura de enchimento mais larga permite encher de forma rápida e fácil em qualquer momento.
Ver todos os benefícios

Vapor pressurizado com enchimento rápido do depósito

Engomar mais rápido - desde o início até ao fim

Ferro leve para um engomar sem esforço

O ferro pesa apenas 1,2 kg, tornando o engomar fácil e sem esforço.

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Arranque rápido: menos de 2 minutos de período de aquecimento

Arranque rápido: menos de 2 minutos de período de aquecimento

Este ferro está pronto para utilização em menos de 2 minutos.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.0

de 5

20

Críticas

2

02/02/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

long lasting

I have had this iron for almost ten years and have had no issues with it. Recently I have had to replace the knob on the water tank as the seal had gone managed to get a replacement from the Nottingham section for a replacement.

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Esta avaliação foi feita para 7300 series Pressurised steam generator

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02/01/2016

France

France

tres bon appareil

je suis très satisfaite de ce produit, ça fait plusieurs années que je l'ai et je n'ai eu aucun problème

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Esta avaliação foi feita para 7300 series GC7320 Centrale vapeur haute pression

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15/07/2012

France

France

efficace disagne prix

simple a utiliser,meme pour le remplissage du resevoir d'eau,la couleur me plait beaucoup et l'appareil est leger

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