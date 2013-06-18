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Descontinuado
GC7520/02
Engomar rápido e potente
Criado para acelerar o engomar desde o início até ao fim, o ferro a vapor Philips InstantCare está pronto a ser usado em 2 minutos. A potência do vapor pressurizado acelera o engomar penetrando mais profundamente no tecido para remover os vincos.
4,5 bares
Vapor de 120 g/min
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.
O ferro pesa apenas 1,2 kg, tornando o engomar fácil e sem esforço.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Prémios
3.8
de 5
14
Críticas
Lizzie
18/06/2013
United Kingdom
Good Buy
Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.
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Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator
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Joke1
03/12/2013
België
Doet wat hij moet
Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.
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Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk
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Gerda83
09/04/2013
Nederland
Comprador verificado
Product voldoet volledig aan de verwachtingen
Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.
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