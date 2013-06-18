ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator

Descontinuado

InstantCareGerador de vapor pressurizado

GC7520/02

3.8

| (14) Críticas

1 prémio

Engomar rápido e potente

Criado para acelerar o engomar desde o início até ao fim, o ferro a vapor Philips InstantCare está pronto a ser usado em 2 minutos. A potência do vapor pressurizado acelera o engomar penetrando mais profundamente no tecido para remover os vincos.

Ver todos os benefícios

Ferro com arranque rápido de 2 minutos, enchimento em qualquer altura

Engomar rápido e potente

  • 4,5 bares

  • Vapor de 120 g/min

Pressão de vapor até 4,5 bares para um engomar rápido

Pressão de vapor até 4,5 bares para um engomar rápido

Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.

Vapor contínuo de até 120 g/min

Vapor contínuo de até 120 g/min

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Ferro leve para um engomar sem esforço

O ferro pesa apenas 1,2 kg, tornando o engomar fácil e sem esforço.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

14

Críticas

1

18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Good Buy

Delighted with the product thus far. Would certainly recommend to anyone.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Pressurised steam generator

03/12/2013

België

België

Doet wat hij moet

Heel handig strijkijzer, warmt snel op. Ook het bijvullen van het water tijdens het strijken is een pluspunt. Enig minpuntje is wel dat de knoppen voor het stomen niet goed in de hand liggen, maar dat went wel snel.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

09/04/2013

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Product voldoet volledig aan de verwachtingen

Het product voldoet volledig, na een paar keren proefgedraaid te hebben, aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand, strijkt makkelijk en het resultaat is prima. Alleen behoeft de handleiding nadere toelichting. Hierin is opgenomen dat je na circa 10 strijkbeurten moet ontkalken. Niets is minder waar. Ik kreeg al heel snel bruine strepen waardoor ik het goed nog een keer moest gaan wassen. Na enig geexperimenteer kwam ik er achter dat ik na elke strijkbeurt moet ontkalken. Lijkt me goed om dit expliciet op e nemen in de handleiding. Ik heb nu geen probleem meer van die bruine strepen.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para InstantCare GC7520/02 Stoomgenerator met stoom onder druk

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis