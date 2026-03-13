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PerfectCare Pure Ferro com gerador de vapor

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PerfectCare PureFerro com gerador de vapor

GC7640/80

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Manuais e documentação

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7640/80 - English (US)

  • PDF ficheiro, 290.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedCare Steam generator iron

  • PDF ficheiro, 1.8 MB
  • 13 March 2026

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