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PerfectCare Pure Ferro com gerador de vapor
Descontinuado
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GC7640/80
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Pure Steam generator iron GC7640/80 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedCare Steam generator iron
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