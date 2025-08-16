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Descontinuado

Série 8000Vaporizador portátil

GC810/20

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1 prémio

Potente e prático para resultados rápidos todos os dias
A nova série 8000 da Philips garante uma remoção de vincos rápida e sem esforço das suas roupas do dia-a-dia; até 5 peças de roupa de cada vez, sem necessidade de tábua de engomar. É seguro utilizar em todos os tecidos, mesmo os delicados; sem marcas de brilho e com a garantia de que não queima.
Ver todos os benefícios

Não necessita de tábua de engomar!

Potente e prático para resultados rápidos todos os dias

  • Vaporize com pressão a roupa pousada ou pendurada

  • Vapor de até 32 g/min.

  • Tecnologia de descalcificação

  • Garantido que não queima

Vapor potente de 32 g/min para resultados rápidos

Vapor potente de 32 g/min para resultados rápidos

Vapor potente de até 32 g/min para resultados rápidos todos os dias.

Pronta a utilizar em 60 segundos

Pronta a utilizar em 60 segundos

Pronto a utilizar em apenas 60 segundos.

Placa aquecida para resultados rápidos

Placa aquecida para resultados rápidos

Vaporize a sua roupa em apenas 3 minutos**. A placa aquecida evita a condensação nas peças de roupa para resultados rápidos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

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16/08/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Απαράδεκτο

Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.

Esta avaliação foi feita para Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

Esta avaliação foi feita para Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού

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Avisos legais

  1. Testado em posição estacionária durante 10 segundos por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.

  2. T-shirt de algodão de mulher e saia pelo joelho testadas pelo laboratório da Philips com o fluxo de vapor no máximo