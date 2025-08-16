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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC810/20
Vaporize com pressão a roupa pousada ou pendurada
Vapor de até 32 g/min.
Tecnologia de descalcificação
Garantido que não queima
Vapor potente de até 32 g/min para resultados rápidos todos os dias.
Pronto a utilizar em apenas 60 segundos.
Vaporize a sua roupa em apenas 3 minutos**. A placa aquecida evita a condensação nas peças de roupa para resultados rápidos.
Prémios
1.0
de 5
1
Avaliaç.
flamingo_25
16/08/2025
Ελλάδα
Απαράδεκτο
Πολύ αδύναμη και όχι σταθερή ροή του ατμού. Κακό αποτέλεσμα στο σιδέρωμα με τσακίσματα και ζάρες να παραμένουν σε πουκάμισα και μπλουζάκια.
Esta avaliação foi feita para Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Esta avaliação foi feita para Σειρά 8000 GC800/80 Χειροκίνητη συσκευή ατμού
Testado em posição estacionária durante 10 segundos por uma entidade independente para os tipos de bactérias Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.
T-shirt de algodão de mulher e saia pelo joelho testadas pelo laboratório da Philips com o fluxo de vapor no máximo