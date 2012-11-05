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Descontinuado
GC9240/02
Engomar ultra rápido
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira... por ordem aleatória, sem precisar de ajustar o ferro. O seu ferro Philips PerfectCare proporciona-lhe resultados rápidos, sem riscos de queimar ou criar brilho nas suas peças de roupa. Um engomar verdadeiramente simples.
Até 6,5 bar de pressão
Jacto de vapor de 260 g
Bloqueio de transporte
Depósito de água amovível de 1,5 l
O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e pode ser reabastecido a qualquer momento durante o engomar.
O depósito da água pode ser removido para ser reabastecido facilmente na torneira. A entrada de água grande torna o enchimento rápido. Graças à capacidade de 1,5 L do depósito de água, pode passar a ferro continuamente durante até 2 horas sem reabastecimentos.
Desempenho de vapor de duração ultra longa: a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é a forma ideal para eliminar o calcário e para prolongar a vida útil do seu gerador de vapor. O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando deve executar esta limpeza. Realize-a apenas quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o calcário para um copo.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Prémios
4.0
de 5
106
Críticas
Mafi
05/11/2012
España
Ligera y súper vapor
Lo siguiente a este modelo, es que planche sola. La recomiendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert GC9240/02 Plancha con generador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Ron27
22/09/2016
United Kingdom
So good I bought another
I had this iron for just over 5 years and it transformed the choir of ironing, but unfortunately after 5+ years of sterling work it started to smoke followed by a flash and so it was time for safety reasons to look for a replacement and I had no hesitation in going for the latest model of this iron from Phillips lets hope it is as good as the one it replaced.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Expert GC9240/02 Steam generator iron
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Valerie
13/08/2013
United Kingdom
Finally my other half is the one doing the ironing - voluntarily :)
When I first tried this steam generator I got really excited by the fact that i did not have to adjust a dial as you normally would for other irons, to accomodate for different fabrics. I gained trust in its optimal temeperature feature, when I left the iron on my silk scarf for five minutes and it did not burn. Another great advantage is how fast I manage to iron my shirts with great results. Moreover, it is easy to use, the steam function is amazing as it makes it easy to glide through fabrics. The helpful lock on the iron allows you to carry the iron easily. However, the main point is that my partner got so excited by this technology that he is not letting me iron his shirts and even doing mine, thats what I call success :)
Sim, recomendo este produto
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