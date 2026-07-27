Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil

Desempenho de vapor de duração ultra longa: a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é a forma ideal para eliminar o calcário e para prolongar a vida útil do seu gerador de vapor. O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando deve executar esta limpeza. Realize-a apenas quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o calcário para um copo.