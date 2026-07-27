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  • Engomar ultra rápido
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Descontinuado

PerfectCare ExpertFerro com gerador de vapor

GC9246/02

1 prémio

Engomar ultra rápido
Engome qualquer peça de roupa que possa ser passada a ferro, como seda, linho, algodão, caxemira... por ordem aleatória, sem precisar de ajustar o ferro. O seu ferro Philips PerfectCare proporciona-lhe resultados rápidos, sem riscos de queimar ou criar brilho nas suas peças de roupa. Um engomar verdadeiramente simples.
Ver todos os benefícios

sem necessitar de ajustes da temperatura

Engomar ultra rápido

  • Até 6,5 bar de pressão

  • Jacto de vapor de 340 g

  • Bloqueio de transporte

  • Depósito de água amovível de 1,5 l

Pronto a usar em 2 minutos com reenchimentos ilimitados

Pronto a usar em 2 minutos com reenchimentos ilimitados

O vapor está pronto a ser usado em 2 min. e pode ser reabastecido a qualquer momento durante o engomar.

Até 6,5 bar de pressão

Até 6,5 bar de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil

Remova o calcário do seu aparelho de forma fácil e eficiente para prolongar a respetiva vida útil

Desempenho de vapor de duração ultra longa: a função exclusiva Easy De-Calc da Philips é a forma ideal para eliminar o calcário e para prolongar a vida útil do seu gerador de vapor. O seu ferro avisá-lo-á com luz e som quando deve executar esta limpeza. Realize-a apenas quando o aparelho estiver frio. Basta abrir o botão Easy De-Calc e recolher a água suja e o calcário para um copo.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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