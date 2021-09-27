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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis
13 regulações de comprimento
Utilização com fios
O longo cabo de alimentação de 1,8 m fornece potência constante.
Personalize o comprimento do cabelo com facilidade. Escolha entre 12 regulações entre 1 e 23 mm, em incrementos de 2 mm. Para um corte mais apurado, basta retirar o pente para um corte preciso de 0,5 mm.
Nunca foi tão fácil ter um aspeto impecável. Os nossos aparadores de cabelo possuem lâminas de afiação automática de duração incrivelmente longa, garantindo um aparar com precisão desde o primeiro dia até cinco anos depois, e muito mais.
4.1
de 5
490
Críticas
85%
recomendam este produto
Simetria
27/09/2021
Portugal
Comprador verificado
Muito bom
Polivalente. Em qualquer altura posso apresentar-me com o cabelo e barba aparados,
Pontos positivos
Prático e funcional
Pontos negativos
Não tem bateria
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
bazarouco
29/08/2021
Portugal
Comprador verificado
Exelente
Exelente máquina, corto o cabelo e aparo a barba com ela, apenas o sistema adotado para regular a medida do corte causa um pouco de confusão porque tem 13 níveis de corte, mas após algumas utilizações consegui adaptar-me, poderia ser mais simplificado.
Pontos positivos
Ter dupla função, aparar a barba e cortar o cabelo. Bom beneficio vs custo
Pontos negativos
se colocar o pente num tamanho maior não corta.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3510/15 Aparador
pmfl
09/08/2021
Portugal
Comprador verificado
o produto cumpre com a função pretendida
A maquina tem um funcionamento diferente de outros modelos (pente) mas o mesmo permite manter as laminas limpas durante o corte.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 3000 HC3505/15 Aparador