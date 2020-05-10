ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto
  • Rode a placa para grelhar ao seu gosto

Descontinuado

Daily CollectionGrelhador de mesa

HD6321/20

2.7
| (57) Críticas
Rode a placa para grelhar ao seu gosto
Placa dupla para lhe proporcionar variedade. A superfície lisa é ideal para preparar alimentos mais delicados, como vegetais, peixe e camarão; a superfície nervurada é mais adequada para grelhar carne, como bifes, hambúrgueres ou salsichas com as irresistíveis marcas do grelhador.
Ver todos os benefícios

Placa dupla: superfícies lisa e nervurada

Rode a placa para grelhar ao seu gosto

  • 2000 W

  • Placa dupla: placa nervurada/lisa

Placa dupla para escolher entre grelhado liso ou estriado

Placa dupla para escolher entre grelhado liso ou estriado

A placa dupla é reversível e, por isso, permite-lhe cozinhar com uma superfície de grelhador estriada ou lisa, para que possa desfrutar dos seus alimentos exatamente como gosta. A placa lisa é adequada para cozinhar pedaços pequenos de alimentos. As superfícies estriadas criam aquele efeito irresistível de grelhado nas suas peças de carne.

Placa antiaderente para grelhar sem adicionar óleo

Placa antiaderente para grelhar sem adicionar óleo

As superfícies antiaderentes permitem-lhe cozinhar sem adicionar óleo, para que saboreie apenas o sabor dos alimentos

Tabuleiro de gordura integrado para recolher o excesso de gordura

Tabuleiro de gordura integrado para recolher o excesso de gordura

O excesso de gordura é drenado para o tabuleiro de gordura lavável na máquina de lavar loiça

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.7

de 5

57

Críticas

10/05/2020

España

España

Calidad - Precio - Tamaño

Pues muy equilibrado todo, sobretodo SU LIMPIEZA A DESTACAR sencillisima! He probado con gambones y carne y genial... eso si, algo de aceite YO echo. Aclarar no es enorme, para una pareja o una persona sola esta genial.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Plancha-parrilla

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Plancha-parrilla

15/07/2012

France

France

Rapport qualité/prix excellent

Facile d'utilisation, ce nettoie très facilement, utilisation en intérieur comme en extérieur, juste un tout petit mais tout petit point négatif... La plaque a tendance à bouger même si les encoches sont là pour la stabiliser... Un très bon rapport qualité prix !!!! Super contente de ce produit pour le moment

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6320/20 Gril de table

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6320/20 Gril de table

16/10/2011

France

France

excellent produit

faclité d'utilisation et d'entretien car tout se démonte. cuisson sans matière grasse montée en température rapide

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6320/20 Gril de table

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6320/20 Gril de table

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis