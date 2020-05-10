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Descontinuado
HD6321/20
2000 W
Placa dupla: placa nervurada/lisa
A placa dupla é reversível e, por isso, permite-lhe cozinhar com uma superfície de grelhador estriada ou lisa, para que possa desfrutar dos seus alimentos exatamente como gosta. A placa lisa é adequada para cozinhar pedaços pequenos de alimentos. As superfícies estriadas criam aquele efeito irresistível de grelhado nas suas peças de carne.
As superfícies antiaderentes permitem-lhe cozinhar sem adicionar óleo, para que saboreie apenas o sabor dos alimentos
O excesso de gordura é drenado para o tabuleiro de gordura lavável na máquina de lavar loiça
2.7
de 5
57
Críticas
Gongor
10/05/2020
España
Calidad - Precio - Tamaño
Pues muy equilibrado todo, sobretodo SU LIMPIEZA A DESTACAR sencillisima! He probado con gambones y carne y genial... eso si, algo de aceite YO echo. Aclarar no es enorme, para una pareja o una persona sola esta genial.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6321/20 Plancha-parrilla
Sim, recomendo este produto
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nuema
15/07/2012
France
Rapport qualité/prix excellent
Facile d'utilisation, ce nettoie très facilement, utilisation en intérieur comme en extérieur, juste un tout petit mais tout petit point négatif... La plaque a tendance à bouger même si les encoches sont là pour la stabiliser... Un très bon rapport qualité prix !!!! Super contente de ce produit pour le moment
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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HD6320/20 Gril de table
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colette972
16/10/2011
France
excellent produit
faclité d'utilisation et d'entretien car tout se démonte. cuisson sans matière grasse montée en température rapide
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