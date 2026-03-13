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Descontinuado
Assistência
HD8906/01
Descontinuado
User Manual Philips Intelia Deluxe Super-automatic espresso machine HD8906/01
A Saeco apresenta: a Intelia Deluxe. Um produto tecnológico fabricado de forma inteligente que oferece qualidade comprovada, conveniência e café divinal. Alojada numa estrutura em aço inoxidável com um design intemporal, a Intelia é uma embaixatriz da habilidade artística italiana.
Posso utilizar um filtro diferente na minha máquina de café expresso Philips?
How to descale my Saeco Intelia espresso machine
Como ajustar o volume da bebida na máquina de café expresso Philips
Como lubrificar o bloco preparação da máquina de café expresso Philips
Como utilizar as pastilhas para limpeza do circuito de café Philips?
Como limpar e efetuar a manuten��o a m�quina de caf� expresso Philips
Como descalcificar a minha máquina de café expresso Philips
O tabuleiro de recolha da minha máquina de café expresso Philips enche rapidamente
O café da máquina de café expresso Philips não está suficientemente quente
A minha máquina de café expresso Philips não liga
A minha máquina de café expresso Philips não faz espuma de leite corretamente
Existe café moído por baixo do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips
O café da minha máquina de café expresso Philips é aguado
A máquina de café expresso Philips elimina café moído sem preparar café
A minha máquina de café expresso Philips está a emitir um ruído
Não há fluxo de água do depósito na máquina de café expresso Philips
Não consigo remover o bloco de preparação da máquina de café expresso Philips
É apresentado um código de erro na minha máquina de café expresso Philips
Não sai café da minha máquina de café expresso Philips