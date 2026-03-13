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Saeco GranBaristo Máquina de café expresso super automática
Descontinuado
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HD8975/01
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EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)
User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01
Moinho de leiteAcessório para espuma de leite
O tabuleiro de recolha da minha máquina de café expresso Philips enche rapidamente
O café da máquina de café expresso Philips não está suficientemente quente
A minha máquina de café expresso Philips não liga
A minha máquina de café expresso Philips não faz espuma de leite corretamente
Existe café moído por baixo do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips