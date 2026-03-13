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Saeco GranBaristo Máquina de café expresso super automática

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Saeco GranBaristoMáquina de café expresso super automática

HD8975/01

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Manuais e documentação

EU Declaration of conformity Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01 - English (US)

  • PDF ficheiro, 284 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine HD8975/01

  • PDF ficheiro, 5.2 MB
  • 13 March 2026

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