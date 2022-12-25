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Descontinuado
Tecnologia Rapid Air
4,1 L
Preto
Aproveite todo o potencial da sua Airfryer e cozinhe refeições mais saborosas e saudáveis. Explore as funcionalidades economizadoras de tempo e fortaleça os seus dotes culinários para confecionar refeições caseiras que toda a família adora, todos os dias.
Todas as peças amovíveis são laváveis na máquina de lavar loiça. O cesto QuickClean da Airfryer tem um revestimento antiaderente para uma limpeza fácil. Fritar com ar também significa que a sua casa ficará livre do odor das fritadeiras tradicionais.
O temporizador integrado permite predefinir tempos de cozedura até 60 minutos. A função de desligar automático inclui um som para avisar que a comida está pronta. Um controlo de temperatura totalmente ajustável permite predefinir a melhor regulação de temperatura para a comida que está a cozinhar, até 200 graus. Saboreie batatas fritas douradas e estaladiças, pasteis ou rissois, frango e muito mais – tudo preparado à temperatura certa, durante o tempo ideal.
4.5
de 5
10
Críticas
100%
recomendam este produto
Salves33
25/12/2022
Portugal
Comprador verificado
Muito eficiente
Do cesto e eficiência. Recomendo aos meus amigos que tenham até 3 pessoas no agregado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9200/90 Airfryer L
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9200/90 Airfryer L
Avós
27/07/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente
Assa tudo maravilhosamente. Desde batatas, chouriço, morcela, farinheira, espetadas de carne ou peixe, ...tudo fica crispy e em pouco tempo Sem cheiros. Fácil de lavar. Não gostei de batatas palha nem às rodelas finas. Ficaram moles.
Pontos positivos
Sem cheiros. Rápida. Fácil de lavar
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Flash243
18/05/2021
Portugal
Parte da promoção
Produto excelente
Produto excelente que cumpre todos os requisitos necessários Ótimo utilização e ajuda imensa no processo Sem dúvida uma experiência boa
Pontos positivos
Fácil utilização e cumpre todos os requisitos
Pontos negativos
Para já nenhuma a apresentar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9200/90 Airfryer L
Sim, recomendo este produto
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Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional
Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.
Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.