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Descontinuado

Série 3000Airfryer L

HD9200/90

4.5
| (10) Críticas | 100% recomendam este produto
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  • Tecnologia Rapid Air

  • 4,1 L

  • Preto

Alimentação caseira simplificada.

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Aproveite todo o potencial da sua Airfryer e cozinhe refeições mais saborosas e saudáveis. Explore as funcionalidades economizadoras de tempo e fortaleça os seus dotes culinários para confecionar refeições caseiras que toda a família adora, todos os dias.

Fácil de utilizar e limpar

Fácil de utilizar e limpar

Todas as peças amovíveis são laváveis na máquina de lavar loiça. O cesto QuickClean da Airfryer tem um revestimento antiaderente para uma limpeza fácil. Fritar com ar também significa que a sua casa ficará livre do odor das fritadeiras tradicionais.

Controlo do tempo e da temperatura ajustável

Controlo do tempo e da temperatura ajustável

O temporizador integrado permite predefinir tempos de cozedura até 60 minutos. A função de desligar automático inclui um som para avisar que a comida está pronta. Um controlo de temperatura totalmente ajustável permite predefinir a melhor regulação de temperatura para a comida que está a cozinhar, até 200 graus. Saboreie batatas fritas douradas e estaladiças, pasteis ou rissois, frango e muito mais – tudo preparado à temperatura certa, durante o tempo ideal.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

10

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

25/12/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito eficiente

Do cesto e eficiência. Recomendo aos meus amigos que tenham até 3 pessoas no agregado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9200/90 Airfryer L

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9200/90 Airfryer L

27/07/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Assa tudo maravilhosamente. Desde batatas, chouriço, morcela, farinheira, espetadas de carne ou peixe, ...tudo fica crispy e em pouco tempo Sem cheiros. Fácil de lavar. Não gostei de batatas palha nem às rodelas finas. Ficaram moles.

Pontos positivos

Sem cheiros. Rápida. Fácil de lavar

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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18/05/2021

Portugal

Portugal

Produto excelente

Produto excelente que cumpre todos os requisitos necessários Ótimo utilização e ajuda imensa no processo Sem dúvida uma experiência boa

Pontos positivos

Fácil utilização e cumpre todos os requisitos

Pontos negativos

Para já nenhuma a apresentar

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional

  2. Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok.

  3. Apenas disponível em países com uma comunidade HomeID

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.