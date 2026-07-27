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Descontinuado
HD9745/90
Tecnologia de remoção de gordura
Tecnologia Rapid Air
Preto, 0,8 kg
+ 1 acessório
Coma pratos mais saudáveis removendo o excesso de gordura dos alimentos. A Philips Airfryer tem uma tecnologia de remoção de gordura que separa e absorve o excesso de gordura dos alimentos. Saboreie alimentos deliciosos, estaladiços por fora e tenros por dentro, com o máximo de sabor e o mínimo de gordura.
A interface digital é fácil de utilizar, com programas predefinidos para cozinhar batatas fritas congeladas, carne, peixe e coxas de frango com um só toque. A opção QuickControl configura a temperatura e o tempo de preparação.
Não precisa de muito espaço para uma Airfryer. A nova Airfryer Philips, apesar de ser 20%* mais compacta, suporta a mesma quantidade de alimentos de sempre. São 0,8 kg de batatas fritas, até 4 porções. Para que a possa ter sempre no balcão e utilizar todos os dias.
Críticas
Em comparação com o teor de gordura de frango e de carne de porco em relação à fritura numa fritadeira e num wok
A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer com parte inferior plana
Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional
Em comparação com batatas fritas e coxas de frango num forno convencional