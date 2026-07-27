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  • Todo o sabor sem nenhuma gordura
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Descontinuado

PremiumAirfryer

HD9745/90

Todo o sabor sem nenhuma gordura
A Airfryer Philips utiliza ar quente para fritar os seus alimentos favoritos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia de remoção de gordura permite extrair a gordura dos alimentos, o que faz desta a forma mais saudável de fritar para si e para a sua família.
Ver todos os benefícios

Textura estaladiça, reduz a gordura que as outras deixam ficar*

Todo o sabor sem nenhuma gordura

  • Tecnologia de remoção de gordura

  • Tecnologia Rapid Air

  • Preto, 0,8 kg

  • + 1 acessório

A tecnologia de remoção de gordura separa e recolhe o excesso de gordura

A tecnologia de remoção de gordura separa e recolhe o excesso de gordura

Coma pratos mais saudáveis removendo o excesso de gordura dos alimentos. A Philips Airfryer tem uma tecnologia de remoção de gordura que separa e absorve o excesso de gordura dos alimentos. Saboreie alimentos deliciosos, estaladiços por fora e tenros por dentro, com o máximo de sabor e o mínimo de gordura.

Visor digital com 4 programas predefinidos de preparação dos alimentos

Visor digital com 4 programas predefinidos de preparação dos alimentos

A interface digital é fácil de utilizar, com programas predefinidos para cozinhar batatas fritas congeladas, carne, peixe e coxas de frango com um só toque. A opção QuickControl configura a temperatura e o tempo de preparação.

A nossa Airfryer mais compacta leva 0,8 kg de batatas fritas

A nossa Airfryer mais compacta leva 0,8 kg de batatas fritas

Não precisa de muito espaço para uma Airfryer. A nova Airfryer Philips, apesar de ser 20%* mais compacta, suporta a mesma quantidade de alimentos de sempre. São 0,8 kg de batatas fritas, até 4 porções. Para que a possa ter sempre no balcão e utilizar todos os dias.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com o teor de gordura de frango e de carne de porco em relação à fritura numa fritadeira e num wok

  2. A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer com parte inferior plana

  3. Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional

  4. Em comparação com batatas fritas e coxas de frango num forno convencional