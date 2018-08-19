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Descontinuado

EasyShine HP4585/00 Ionic styling brush

HP4585/00

3.6
| (5) Críticas
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Críticas

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3.6

de 5

5

Críticas

4
3

19/08/2018

Nederland

Nederland

Een toverborstel

Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

25/03/2018

België

België

Super snel glanzend Haar !

Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel

17/07/2017

België

België

impressionnant

compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Brosse ionique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Brosse ionique

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