Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HP4585/00
3.6
de 5
5
Críticas
Lien123097
19/08/2018
Nederland
Een toverborstel
Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Morgane
25/03/2018
België
Super snel glanzend Haar !
Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
loutreheureuse
17/07/2017
België
impressionnant
compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Brosse ionique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyShine HP4585/00 Brosse ionique