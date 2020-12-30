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Descontinuado
HP4638/00
Deixe-o brilhar!
Liberte a potencialidade de brilho do seu cabelo. A beleza de um cabelo brilhante e sedoso é realçada quando este é esticado com o Philips SalonStraight Active Ion. O tratamento iónico, as placas cerâmicas e a temperatura de modelação profissional garantem resultados maravilhosos.
180°C
Cerâmica
IonBoost
A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.
Esta alta temperatura permite-lhe alterar as formas do seu cabelo e dá-lhe aquela aparência perfeita de quem acabou de sair do cabeleireiro.
A tecnologia avançada EHD+ da Philips significa que o seu modelador distribuirá sempre o calor uniformemente – mesmo a altas temperaturas – e previne estragos em pontos quentes. Isto proporciona uma protecção adicional, ajudando a manter o seu cabelo saudável e brilhante.
Críticas