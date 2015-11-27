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Descontinuado

SalonStraight SonicAlisador

HP4666/00

4.8
| (9) Críticas | 100% recomendam este produto
Velocidade e resultados profissionais
O SalonStraight Sonic combina a tecnologia da vibração sónica avançada com placas cerâmicas de nano diamante e uma temperatura profissional de 220 °C para resultados de alisamento e suavidade 30% mais rápidos.
Ver todos os benefícios

SalonStraight Sonic

Velocidade e resultados profissionais

  • 220 °C

  • Cerâmica de nanodiamante

Def. temp. dig. p/ garantir resultados ultra macios p/ todos tipos de cabelo

Def. temp. dig. p/ garantir resultados ultra macios p/ todos tipos de cabelo

As definições de temperatura digitais facilitam a selecção rápida da função que necessita ou o ajuste rápido da temperatura de modelação através do visor digital. Isto permite-lhe seleccionar a temperatura perfeita para o seu cabelo e as suas necessidades específicas. O resultado é uma modelação perfeita com apenas um toque num botão.

Alta temperatura profissional de 220 °C para resultados perfeitos

Alta temperatura profissional de 220 °C para resultados perfeitos

Esta alta temperatura permite-lhe alterar as formas do seu cabelo e dá-lhe aquela aparência perfeita de quem acabou de sair do cabeleireiro.

Placas cerâmicas em nano-diamante para um deslize extra suave e cabelos brilhantes

Para além de serem os melhores amigos de qualquer mulher, os diamantes são também conhecidos por serem o material mais resistente que existe. Este conhecimento foi aproveitado para optimizar as nossas placas cerâmicas alisadoras. Estas placas cerâmicas alisadoras em nano-diamante permitem uma transferência de calor optimizada e uma superfície ultra suave e anti-riscos para um deslize extra suave e cabelo belo e brilhante.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.8

de 5

9

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

27/11/2015

España

España

La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%

Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener

Sim, recomendo este produto

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20/09/2012

España

España

Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.

No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.

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Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener

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29/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great straightener!

This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.

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Esta avaliação foi feita para HP4666/07 Straightener

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  1. comparado com o HP4669/07