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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
220 °C
Cerâmica de nanodiamante
As definições de temperatura digitais facilitam a selecção rápida da função que necessita ou o ajuste rápido da temperatura de modelação através do visor digital. Isto permite-lhe seleccionar a temperatura perfeita para o seu cabelo e as suas necessidades específicas. O resultado é uma modelação perfeita com apenas um toque num botão.
Esta alta temperatura permite-lhe alterar as formas do seu cabelo e dá-lhe aquela aparência perfeita de quem acabou de sair do cabeleireiro.
Para além de serem os melhores amigos de qualquer mulher, os diamantes são também conhecidos por serem o material mais resistente que existe. Este conhecimento foi aproveitado para optimizar as nossas placas cerâmicas alisadoras. Estas placas cerâmicas alisadoras em nano-diamante permitem uma transferência de calor optimizada e uma superfície ultra suave e anti-riscos para um deslize extra suave e cabelo belo e brilhante.
4.8
de 5
9
Críticas
100%
recomendam este produto
miriammr09
27/11/2015
España
La mejor plancha que he usado, la recomiendo al 100%
Nada que envidiarle a las marcas más caras. Probada en una melena rizada y alisada en 20 minutos y con una duración de varios días.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/00 Straightener
estrelladeplaya
20/09/2012
España
Es una magnífica plancha por un precio muy adsequible.
No tiene nada que envidiar a otras planchas que triplican el precio. Un alisado muy profesional y muy rápido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonStraight Sonic HP4666/22 Straightener
EmilyClark
29/09/2015
United Kingdom
Great straightener!
This Straightener has lasted me 8 years so far and it still works like a dime ! I love the vibrating technology. It helps the plates run smoothly along the hair. Fantastic, durable straightener, Hair always looks perfect after use.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4666/07 Straightener
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4666/07 Straightener
comparado com o HP4669/07