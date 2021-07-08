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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
215°C
Cerâmica turmalina
A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.
As definições de temperatura digitais facilitam a selecção rápida da função que necessita ou o ajuste rápido da temperatura de modelação através do visor digital. Isto permite-lhe seleccionar a temperatura perfeita para o seu cabelo e as suas necessidades específicas. O resultado é uma modelação perfeita com apenas um toque num botão.
Esta alta temperatura permite-lhe alterar as formas do seu cabelo e dá-lhe aquela aparência perfeita de quem acabou de sair do cabeleireiro.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Tommij ,-)
08/07/2021
Deutschland
Einfach nur HighTec Genial!
Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.
Pontos positivos
Einfache Handhabung und zackig schnell heiß
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter
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