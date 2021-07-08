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Descontinuado

SalonStraight ProAlisador

HP4669/20

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Resultados profissionais durante mais tempo
Agora pode pentear o seu cabelo a uma temperatura profissional de 215°C, combinada com placas cerâmicas de turmalina ultra-suaves e tecnologia de calor uniforme para cabelos lisos durante mais tempo.
Ver todos os benefícios

SalonStraight Pro

Resultados profissionais durante mais tempo

  • 215°C

  • Cerâmica turmalina

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.

Def. temp. dig. p/ garantir resultados ultra macios p/ todos tipos de cabelo

Def. temp. dig. p/ garantir resultados ultra macios p/ todos tipos de cabelo

As definições de temperatura digitais facilitam a selecção rápida da função que necessita ou o ajuste rápido da temperatura de modelação através do visor digital. Isto permite-lhe seleccionar a temperatura perfeita para o seu cabelo e as suas necessidades específicas. O resultado é uma modelação perfeita com apenas um toque num botão.

Alta temperatura profissional de 215 °C para resultados perfeitos

Esta alta temperatura permite-lhe alterar as formas do seu cabelo e dá-lhe aquela aparência perfeita de quem acabou de sair do cabeleireiro.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Einfach nur HighTec Genial!

Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.

Pontos positivos

Einfache Handhabung und zackig schnell heiß

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

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