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Descontinuado
Todos os dias o cabelo desembaraçado e brilhante que deseja
Finalmente terá um cabelo brilhante e sedoso todos os dias. O SalonAirstylist Ion de 1000 W combina tecnologia iónica, quatro acessórios de modelação e uma potência profissional para eliminar definitivamente o cabelo frisado
1000 W
Cerâmica
4 acessórios
Este modelador de cabelo tem um aquecedor de 1000 W que cria um nível ideal de fluxo de ar e uma potência de secagem suave.
O tratamento iónico permite uma secagem antiestética. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem frisado com um brilho maravilhoso.
Este modelador fácil de utilizar é uma escova modeladora e um modelador de caracóis, em simultâneo. As cerdas recolhem para dentro da escova ao carregar num botão, para que possa retirar facilmente o modelador do seu cabelo deslizando-o. O resultado são belos caracóis soltos.
4.6
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
31072002
07/10/2010
France
c'est parmi les plus meilleur produit de ma vie quotidienne
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante
Sim, recomendo este produto
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Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
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Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
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