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Descontinuado

Modelador a ar

HP4674/00

4.6

| (7) Críticas | 100% recomendam este produto

Todos os dias o cabelo desembaraçado e brilhante que deseja

Finalmente terá um cabelo brilhante e sedoso todos os dias. O SalonAirstylist Ion de 1000 W combina tecnologia iónica, quatro acessórios de modelação e uma potência profissional para eliminar definitivamente o cabelo frisado

Ver todos os benefícios

Salon Airstylist Ion

Todos os dias o cabelo desembaraçado e brilhante que deseja

  • 1000 W

  • Cerâmica

  • 4 acessórios

1000 W para resultados profissionais

1000 W para resultados profissionais

Este modelador de cabelo tem um aquecedor de 1000 W que cria um nível ideal de fluxo de ar e uma potência de secagem suave.

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

O tratamento iónico permite uma secagem antiestética. Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo macio e sem frisado com um brilho maravilhoso.

Escova de cerdas retrácteis para enrolar facilmente

Escova de cerdas retrácteis para enrolar facilmente

Este modelador fácil de utilizar é uma escova modeladora e um modelador de caracóis, em simultâneo. As cerdas recolhem para dentro da escova ao carregar num botão, para que possa retirar facilmente o modelador do seu cabelo deslizando-o. O resultado são belos caracóis soltos.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

07/10/2010

France

France

c'est parmi les plus meilleur produit de ma vie quotidienne

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante

04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

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Esta avaliação foi feita para Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

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16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

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