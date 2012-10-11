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Descontinuado

Modelador multiusos

HP4680/01

4

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

Crie os penteados que deseja

É um mundo feminino. O modelador Girl Glam tem cinco acessórios de modelação para poder mudar de estilo sempre que desejar. O modelador perfeito para raparigas fantásticas que querem definir o seu próprio estilo.

Ver todos os benefícios

Girl Glam

Crie os penteados que deseja

  • 5 acessórios

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.

Acessório do alisador para criar um belo cabelo liso

As placas cerâmicas deslizam pelo seu cabelo sem esforço, proporcionado-lhe um cabelo liso e brilhante perfeito.

Ondulador para mais textura

Ondulador para mais textura

Este acessório dá ao seu cabelo uma óptima textura moderna.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

11/10/2012

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler

11/10/2012

Nederland

Nederland

Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.

Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler

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