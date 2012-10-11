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Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Crie os penteados que deseja
É um mundo feminino. O modelador Girl Glam tem cinco acessórios de modelação para poder mudar de estilo sempre que desejar. O modelador perfeito para raparigas fantásticas que querem definir o seu próprio estilo.
5 acessórios
A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.
As placas cerâmicas deslizam pelo seu cabelo sem esforço, proporcionado-lhe um cabelo liso e brilhante perfeito.
Este acessório dá ao seu cabelo uma óptima textura moderna.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Comprador verificado
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler
leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4680/01 Multistyler