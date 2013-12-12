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Descontinuado
A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.
Todos os penteados que imaginar são possíveis com os versáteis acessórios de modelação. Seja criativa!
Este acessório pode ser facilmente colocado na pinça para criar um volume extra e penteados ondulados magníficos.
4.2
de 5
20
Críticas
80%
recomendam este produto
irenelg
12/12/2013
España
lo mejor
Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Multi-Styler
Sim, recomendo este produto
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princesse89
02/02/2012
France
Excellent produit
il est super bien et pratique avec sa trousse, et en plus il est léger et moyen il rentre dans mon sac facilement et il ne prend pas beaucoups de place, je suis une personne qui voyage beaucoups et j'aime avoire mes accessoires de cheveux et mon maquillage là ou j'y vais et c'est la première fois où je suis vraiment contente d'un produit acheter sur internet alors je vous le recommande.
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Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Brosse multi-styles
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Sabrina
11/09/2013
Italia
Questo prodotto soddisfa a pieno le mie esigenze.
Cercavo un prodotto versatile che avesse cura e rispettasse i miei capelli... l'ho trovato!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4698/22 Multi-styler
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