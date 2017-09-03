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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
O secador proporciona-lhe o resultado que pretende
Controle a secagem do seu cabelo com o SalonDry Control. 2100 W de potência de secagem profissional, tratamento iónico e numerosas regulações garantem óptimos resultados – secar para modelar.
2100 W
O difusor de volume seca o cabelo sem o danificar, reduz o frisado e aumenta o volume espalhando o fluxo de ar pelo cabelo. Solta o cabelo e dá-lhe volume, especialmente quando usado na parte de cima da cabeça e na zona da raiz, tornando-o perfeito para criar caracóis e penteados soltos
Este secador profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
suspe
03/09/2017
Portugal
Eficiente e duravel
Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Secador
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Secador
Liekje80
21/07/2013
Nederland
Prima
Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Föhn
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Gaia118
21/11/2015
Italia
Comprador verificado
Pratico e funzionale
Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer
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