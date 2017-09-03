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Descontinuado

SalonDry ControlSecador

HP4983/00

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

O secador proporciona-lhe o resultado que pretende

Controle a secagem do seu cabelo com o SalonDry Control. 2100 W de potência de secagem profissional, tratamento iónico e numerosas regulações garantem óptimos resultados – secar para modelar.

Ver todos os benefícios

SalonDry Control

O secador proporciona-lhe o resultado que pretende

  • 2100 W

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

O difusor aumenta o volume, para efeitos ondulados e encaracolados

O difusor de volume seca o cabelo sem o danificar, reduz o frisado e aumenta o volume espalhando o fluxo de ar pelo cabelo. Solta o cabelo e dá-lhe volume, especialmente quando usado na parte de cima da cabeça e na zona da raiz, tornando-o perfeito para criar caracóis e penteados soltos

Profissional de 2100 W para resultados perfeitos

Profissional de 2100 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

03/09/2017

Portugal

Portugal

Eficiente e duravel

Ja uso este artigo ha vários anos e continua a ter um excelente desempenho!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Secador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Secador

21/07/2013

Nederland

Nederland

Prima

Een perfecte fohn. Alleen blijft sinds langere tijd opeens het blauwe ionenlampje branden. De ionenconditioner is zeker aan te bevelen je haar is mooi glad zonder pluisjes.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Föhn

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Föhn

21/11/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Pratico e funzionale

Racchiude parecchie funzioni di base ed alcune avanzate. Utilizzo pratico. Leggero di peso. ottimo rapporto qualità/prezzo...

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Esta avaliação foi feita para SalonDry Control HP4983/00 Hairdryer

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