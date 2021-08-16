ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Cadastre-se agora

Garanta acesso antecipado à nossa Black Friday

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia frontal superior esquerda do produto
  • Fotografia de produto único
  • Fotografia frontal superior esquerda do produto

Descontinuado

SalonDry Pro ACSecador

HP4992/00

4

| (4) Críticas

O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa

Quer secar o seu cabelo como os profissionais? O SalonDry Pro – com potência de secagem de 2000 W combinada com um motor profissional de CA – é o secador que necessita para recriar a secagem no cabeleireiro.

Ver todos os benefícios

SalonDry Pro AC

O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa

  • 2000 W

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

Profissional de 2000 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2000 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Motor CA profissional para uma durabilidade 50% mais longa

Motor CA profissional para uma durabilidade 50% mais longa

Este tipo de motor foi desenvolvido especialmente para o mercado profissional e traz-lhe uma série de benefícios, sendo o mais importante destes a maior durabilidade em comparação com os motores convencionais, o que aumenta a vida útil do seu secador em 50%. Além disso, ele tem um fluxo de ar extra potente para secagens rápidas e eficientes.

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

4

Críticas

4
3
2

16/08/2021

Nederland

Nederland

Na 15 jaar nog steeds als nieuw

Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.

Pontos positivos

Koelstand en betrouwbaar

Pontos negativos

Koelstand mag misschien nog ietsje koeler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Data de utilização 2019-08-16

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn

Data de utilização 2019-08-16

07/10/2017

Sverige

Sverige

Bästa köpet

Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer

16/05/2015

Österreich

Österreich

Super Performance

ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis