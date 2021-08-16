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Descontinuado
HP4992/00
O secador que os cabeleireiros utilizariam em casa
Quer secar o seu cabelo como os profissionais? O SalonDry Pro – com potência de secagem de 2000 W combinada com um motor profissional de CA – é o secador que necessita para recriar a secagem no cabeleireiro.
2000 W
Este secador profissional de 2000 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
Este tipo de motor foi desenvolvido especialmente para o mercado profissional e traz-lhe uma série de benefícios, sendo o mais importante destes a maior durabilidade em comparação com os motores convencionais, o que aumenta a vida útil do seu secador em 50%. Além disso, ele tem um fluxo de ar extra potente para secagens rápidas e eficientes.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
4.0
de 5
4
Críticas
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Pontos positivos
Koelstand en betrouwbaar
Pontos negativos
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Data de utilização 2019-08-16
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Data de utilização 2019-08-16
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
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MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
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