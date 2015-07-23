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Descontinuado
Resultado com qualidade de SPA em sua casa
Contorne a linha do biquíni ao seu estilo, para um resultado confortável, preciso e sedoso com este aparador de alta precisão
Aparar e dar forma
Aparador suave e preciso, apara o pêlo para um comprimento inferior a um milímetro (apara até 0,6 mm).
O pente para um corte higiénico tem cinco regulações de comprimento diferentes (2 - 10 mm) para poder aparar a sua zona do biquíni de forma criativa.
3.7
de 5
12
Críticas
83%
recomendam este produto
Bitxita
23/07/2015
España
Perfecto
Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer
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azulceruleo
20/05/2012
España
Práctico y funcional
El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.
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labello111
24/06/2012
Deutschland
Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone
Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini-Trimmer
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