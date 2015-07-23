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Bikini PerfectAparador da linha do biquíni

HP6371/00

3.7

| (12) Críticas | 83% recomendam este produto

Resultado com qualidade de SPA em sua casa

Contorne a linha do biquíni ao seu estilo, para um resultado confortável, preciso e sedoso com este aparador de alta precisão

Ver todos os benefícios

Aparador de alta precisão, menor irritação

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Aparador suave e preciso

Aparador suave e preciso

Aparador suave e preciso, apara o pêlo para um comprimento inferior a um milímetro (apara até 0,6 mm).

Pente para um corte higiénico

Pente para um corte higiénico

O pente para um corte higiénico tem cinco regulações de comprimento diferentes (2 - 10 mm) para poder aparar a sua zona do biquíni de forma criativa.

Pente com iões de prata para protecção higiénica

Pente com iões de prata para protecção higiénica

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Críticas

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3.7

de 5

12

Críticas

83%

recomendam este produto

2

23/07/2015

España

España

Perfecto

Estoy muy contenta con el resultado, en el uso, la duración de la batería...

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Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6371/00 Bikini trimmer

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20/05/2012

España

España

Práctico y funcional

El producto cumple con lo anunciado, recorta perfectamente el vello a diferentes longitudes. Su diseño es sencillo y por ello muy fácil de usar y sobretodo de limpiar. Se puede hacer perfectamente debajo de un chorro de agua. Me encanta y lo uso con frecuencia. Sin duda lo recomiendo.

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24/06/2012

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt macht eine schöne Bikinizone

Dieses Produkt ist sehr zu empfehlen. Das lästige tägliche rasieren fällt weg und man hat für vier Wochen Ruhe. Nix anderes mehr!!!

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