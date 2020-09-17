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Descontinuado

Bikini PerfectAparador da linha do biquíni

HP6375/00

2.8

| (13) Críticas

Resultado com qualidade de SPA em sua casa

Apare, dê forma ou elimine pêlos indesejados da sua zona do biquíni para um resultado preciso e sedoso.

Ver todos os benefícios

Alta precisão, menor irritação

Resultado com qualidade de SPA em sua casa

  • Aparar, dar formar,

  • cortar e depilar

Pente com iões de prata para protecção higiénica

Pente com iões de prata para protecção higiénica

Adequado para usar durante ou após o duche

Utilização a húmido e a seco: para utilizar dentro e fora do duche, basta enxaguar para limpar.

Carga com duração até 60 minutos

Especificações técnicas

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Críticas

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2.8

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13

Críticas

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2

17/09/2020

España

España

Muy contenta

Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Data de utilização 2018-09-17

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Data de utilização 2018-09-17

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

fabulous precision epilator...like no other ive ever found

the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

18/10/2014

Italia

Italia

molto utile

Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

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