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11
d
Dias
09
h
Horas
55
m
Minutos
23
s
Segundos
Descontinuado
HP6375/00
Resultado com qualidade de SPA em sua casa
Apare, dê forma ou elimine pêlos indesejados da sua zona do biquíni para um resultado preciso e sedoso.
Aparar, dar formar,
cortar e depilar
Utilização a húmido e a seco: para utilizar dentro e fora do duche, basta enxaguar para limpar.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.8
de 5
13
Críticas
chezwhite
17/09/2020
España
Muy contenta
Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Data de utilização 2018-09-17
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini
Data de utilização 2018-09-17
pixiedragon27
27/09/2018
United Kingdom
fabulous precision epilator...like no other ive ever found
the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer
Medory
18/10/2014
Italia
molto utile
Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini