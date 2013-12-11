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Descontinuado
Resultado com qualidade de SPA em sua casa
Apare, dê forma ou elimine pêlos indesejados do corpo e do rosto para um acabamento preciso e sedoso com este aparador de alta precisão.
Aparar, dar formar,
cortar e depilar
Utilização a húmido e a seco: para utilizar dentro e fora do duche, basta enxaguar para limpar.
3.9
de 5
27
Críticas
85%
recomendam este produto
LauraPaan
11/12/2013
España
Resultado perfecto
Dude bastante a la hora de comprarlo pero ahora no me arrepiento para nada, al contrario, estoy contentisima. Lo utilizo para depilacion de ingles y tanto yo como mi marido estamos encantados. Tengo la piel muy delicada y mas en esa zona pero con este recortador no se me irrita la piel y es muy sencilla de utilizar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer
Sim, recomendo este produto
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cucu
21/09/2012
España
Antes que lo hubiera comprado!
La verdad es que es genial si lo que buscas es depilar axilas e ingles, para las piernas hay otros tamaños, por éso me decidí por Body Perfect. Es cómodo de utilizar, sin cables, la batería me está durando mucho, el tamaño es ideal y pesa poco. Fácil de limpiar y de utilizar. Mucho más cómodo y limpio que la cera. Estoy encantada y se lo digo a todo el que me pregunta. Un diez!
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Snkw
18/07/2012
United Kingdom
Brilliant product
I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.
Sim, recomendo este produto
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