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Descontinuado

Body PerfectAparador da linha do biquíni

HP6379/00

3.9

| (27) Críticas | 85% recomendam este produto

Resultado com qualidade de SPA em sua casa

Apare, dê forma ou elimine pêlos indesejados do corpo e do rosto para um acabamento preciso e sedoso com este aparador de alta precisão.

Ver todos os benefícios

Aparador de alta precisão, menor irritação

Resultado com qualidade de SPA em sua casa

  • Aparar, dar formar,

  • cortar e depilar

Pente com iões de prata para protecção higiénica

Pente com iões de prata para protecção higiénica

Adequado para usar durante ou após o duche

Utilização a húmido e a seco: para utilizar dentro e fora do duche, basta enxaguar para limpar.

Carga com duração até 60 minutos

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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3.9

de 5

27

Críticas

85%

recomendam este produto

2

11/12/2013

España

España

Resultado perfecto

Dude bastante a la hora de comprarlo pero ahora no me arrepiento para nada, al contrario, estoy contentisima. Lo utilizo para depilacion de ingles y tanto yo como mi marido estamos encantados. Tengo la piel muy delicada y mas en esa zona pero con este recortador no se me irrita la piel y es muy sencilla de utilizar.

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Esta avaliação foi feita para Body Perfect HP6379/00 Bikini trimmer

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21/09/2012

España

España

Antes que lo hubiera comprado!

La verdad es que es genial si lo que buscas es depilar axilas e ingles, para las piernas hay otros tamaños, por éso me decidí por Body Perfect. Es cómodo de utilizar, sin cables, la batería me está durando mucho, el tamaño es ideal y pesa poco. Fácil de limpiar y de utilizar. Mucho más cómodo y limpio que la cera. Estoy encantada y se lo digo a todo el que me pregunta. Un diez!

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18/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant product

I m v impressed and satisfied with this trimmer coz it does wat it says I never used this kind of product b4 but now I m fan of Philip bikny trimmer, v well designed,easy to use above all results r great really gives silky smooth touch will definitely recommend to others it is expensive but if the product gives u good results n satisfaction thn price is not a problem.

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