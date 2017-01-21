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Descontinuado

HP6390/10 Precision trimmer

HP6390/10

4.2

| (133) Críticas | 87% recomendam este produto

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Críticas

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4.2

de 5

133

Críticas

87%

recomendam este produto

21/01/2017

España

España

Facil de usar, buen resultado

Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP6390/10 Precision trimmer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP6390/10 Precision trimmer

04/03/2016

España

España

Un pequeño que no debe faltar en el tocador

Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Pontos positivos

Compact

Pontos negativos

A little loud

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Data de utilização 2019-08-14

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Data de utilização 2019-08-14

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