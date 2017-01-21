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  • Pele suave em viagem
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Descontinuado

Aparador de retoques em forma de caneta

HP6393/00

4.2
| (133) Críticas | 87% recomendam este produto
Pele suave em viagem
Tenha uma pele macia, em qualquer altura e em qualquer lugar. O novo aparador portátil da Philips é uma ferramenta de beleza discreta que permite a depilação simples e rápida, mesmo dos pelos corporais e faciais mais finos, quando está fora de casa. É fornecido com uma escova de limpeza para uma higiene extra.
Ver todos os benefícios
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Epilator Series 8000

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Satinelle Essential

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HP6341/02

Aparador de pêlos faciais e corporais para retoques instantâneos

Pele suave em viagem

  • Corpo, rosto

Cabeça aparadora de 26 mm para remoção fácil de pêlos corporais

Cabeça aparadora de 26 mm para remoção fácil de pêlos corporais

A cabeça aparadora para aplicação corporal é ideal para retoques rápidos e de última hora. Cabeça aparadora de 26 mm para uma utilização rápida e simples em zonas corporais reduzidas (por ex. dedos dos pés, joelhos).

Cabeça aparadora de 8 mm para remoção fácil de pêlos no rosto

Cabeça aparadora de 8 mm para remoção fácil de pêlos no rosto

A cabeça aparadora para aplicação no rosto é perfeita para retoques rápidos fora de casa. Cabeça aparadora de 8 mm, para uma utilização rápida e aplicação precisa em todas as zonas do rosto.

Pente para sobrancelhas de 2 e 4 mm para uniformizar o comprimento dos pêlos

Pente para sobrancelhas de 2 e 4 mm para uniformizar o comprimento dos pêlos

Com 2 opções de comprimento, 2 mm e 4 mm para aparar os pelos para o comprimento preciso que deseja. Basta encaixar o pente na cabeça aparadora para obter um resultado preciso e uniforme.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

133

Críticas

87%

recomendam este produto

21/01/2017

España

España

Facil de usar, buen resultado

Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP6390/10 Precision trimmer

Sim, recomendo este produto

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04/03/2016

España

España

Un pequeño que no debe faltar en el tocador

Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)

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Esta avaliação foi feita para HP6392/00 Touch-up pen trimmer

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14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Pontos positivos

Compact

Pontos negativos

A little loud

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Esta avaliação foi feita para HP6388/00 Touch-up pen trimmer

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