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Descontinuado
BRE721/00
BRP529/00
HP6341/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE740/11
BRL140/10
BRL170/00
HP6341/02
Corpo, rosto
A cabeça aparadora para aplicação corporal é ideal para retoques rápidos e de última hora. Cabeça aparadora de 26 mm para uma utilização rápida e simples em zonas corporais reduzidas (por ex. dedos dos pés, joelhos).
A cabeça aparadora para aplicação no rosto é perfeita para retoques rápidos fora de casa. Cabeça aparadora de 8 mm, para uma utilização rápida e aplicação precisa em todas as zonas do rosto.
Com 2 opções de comprimento, 2 mm e 4 mm para aparar os pelos para o comprimento preciso que deseja. Basta encaixar o pente na cabeça aparadora para obter um resultado preciso e uniforme.
4.2
de 5
133
Críticas
87%
recomendam este produto
angierb7
21/01/2017
España
Facil de usar, buen resultado
Me gusta porque es práctico, obtienes muy buen resultado y para las que no tenemos mucho tiempo es genial no tener que estar "preparándolo todo para depilarte" Buena idea PHILIPS!!! los felicito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP6390/10 Precision trimmer
Sim, recomendo este produto
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anitarm
04/03/2016
España
Un pequeño que no debe faltar en el tocador
Llevo utilizando este producto unos meses y estoy encantada. Además con las pinzas que lleva también con luz es mucho mas fácil depilarse las cejas. Lo puedes dejar en el tocador o llevarlo en el bolso (parece un lápiz de labios)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP6392/00 Touch-up pen trimmer
Sim, recomendo este produto
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Bev167890
14/09/2020
United Kingdom
Parte da promoção
Love it
Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.
Pontos positivos
Compact
Pontos negativos
A little loud
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Esta avaliação foi feita para HP6388/00 Touch-up pen trimmer
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