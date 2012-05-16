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Descontinuado

SatinelleDepiladora Satinelle

HP6400/00

3.9
| (10) Críticas
Aprecie as suas pernas suaves durante muito tempo
Mantenha as pernas suaves por mais tempo com esta depiladora da Philips. Remove o pêlo pela raiz para proporcionar a melhor depilação e pernas sem pêlos durante até quatro semanas.
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Depiladora rápida e eficaz

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  • Pernas

O sistema de depilação eficaz puxa os pêlos pela raiz

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Esta depiladora está equipada com um sistema de depilação eficiente que deixa a sua pele macia e sem pêlos durante semanas

Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

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O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de pêlos confortável. E também é muito atractivo!

Dois níveis de velocidade para uma depilação suave e desempenho máximo

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Regulação de velocidade extra para pêlos finos e zonas difíceis de alcançar

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

10

Críticas

2

16/05/2012

España

España

Piernas bellas por más tiempo

Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia

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Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle

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15/05/2012

España

España

es un producto espectacular me encanto tomar la desición de usarlo. wwaaooooo

Desde que compre este producto me siento super segura y con ganas de contarle a todo el mundo mi descubrimiento, es fantástico,la suavidad con la que quedan mis piernas es espectacular ,

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Epillator!!!

The above item works well for me in more ways than one!!!

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