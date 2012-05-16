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Descontinuado
HP6400/00
Pernas
Esta depiladora está equipada com um sistema de depilação eficiente que deixa a sua pele macia e sem pêlos durante semanas
O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de pêlos confortável. E também é muito atractivo!
Regulação de velocidade extra para pêlos finos e zonas difíceis de alcançar
3.9
de 5
10
Críticas
jazbbt
16/05/2012
España
Piernas bellas por más tiempo
Gracias a este producto mis piernas se mantienen sin vellos y cada vez debo depilarlas con menos frecuencia
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
Sim, recomendo este produto
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leejos76
15/05/2012
España
es un producto espectacular me encanto tomar la desición de usarlo. wwaaooooo
Desde que compre este producto me siento super segura y con ganas de contarle a todo el mundo mi descubrimiento, es fantástico,la suavidad con la que quedan mis piernas es espectacular ,
Sim, recomendo este produto
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smurfx57
24/07/2012
United Kingdom
Philips Epillator!!!
The above item works well for me in more ways than one!!!
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Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6400/00 Epilator Satinelle
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