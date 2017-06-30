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Descontinuado
HP6420/00
para pernas
Depiladora com fios
Pega ergonómica
O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de pêlos confortável. E também é muito atractivo!
Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover pêlos com apenas 0,5 mm, sem puxar a pele.
Esta depiladora tem uma cabeça de depilação lavável. A cabeça pode ser desencaixada e pode ser lavada em água corrente para uma melhor higiene
3.9
de 5
123
Críticas
Marisa
30/06/2017
Portugal
Produto muito eficaz a arrancar até os pelos + curtos
Arranca rapidamente os pelos sem puxar a pele. Muito confortável.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6420/01 Epilator
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6420/01 Epilator
Divga
07/06/2026
España
Aún dunciona después de +10 años
Cinco estrellas porque la compré cuando salió hace más de 12 años y a día de hoy todavía sigo usándola. ¿Obsolescencia programada? No con este producto. Mi más sincera enhorabuena, ojalá todos vuestros productos sean así
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6420/01 Depiladora
Date of Use 2013-01-01
jonape
11/02/2016
España
mejoras a introducir
No se si existe como accesorio un cabezal con un rodillo lima para eliminar los callos, si no existe seria una buena idea incorporarlo y permitiría darla a la maquina un nuevo uso
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator
Sim, recomendo este produto
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