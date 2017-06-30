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  • Depilação simplificada
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Descontinuado

Satinelle EssentialDepiladora compacta

HP6420/00

3.9
| (123) Críticas
Depilação simplificada
Desfrute de uma suavidade de longa duração com a Philips Satinelle. Remove os pêlos suavemente pela raiz, a partir de apenas 0,5 mm. A depilação é simplificada pela pega ergonómica e pela utilização com fios. Cabeça lavável para uma higiene perfeita.
Ver todos os benefícios

Depilação simplificada

  • para pernas

  • Depiladora com fios

  • Pega ergonómica

Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de pêlos confortável. E também é muito atractivo!

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover pêlos com apenas 0,5 mm, sem puxar a pele.

Cabeça de depilação lavável para maior higiene e limpeza fácil

Cabeça de depilação lavável para maior higiene e limpeza fácil

Esta depiladora tem uma cabeça de depilação lavável. A cabeça pode ser desencaixada e pode ser lavada em água corrente para uma melhor higiene

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

123

Críticas

30/06/2017

Portugal

Portugal

Produto muito eficaz a arrancar até os pelos + curtos

Arranca rapidamente os pelos sem puxar a pele. Muito confortável.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6420/01 Epilator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6420/01 Epilator

07/06/2026

España

España

Aún dunciona después de +10 años

Cinco estrellas porque la compré cuando salió hace más de 12 años y a día de hoy todavía sigo usándola. ¿Obsolescencia programada? No con este producto. Mi más sincera enhorabuena, ojalá todos vuestros productos sean así

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6420/01 Depiladora

Date of Use 2013-01-01

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Date of Use 2013-01-01

11/02/2016

España

España

mejoras a introducir

No se si existe como accesorio un cabezal con un rodillo lima para eliminar los callos, si no existe seria una buena idea incorporarlo y permitiría darla a la maquina un nuevo uso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential HP6421/00 Compact epilator

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