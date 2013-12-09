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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Para todo o corpo, com cabeça de corte
Efectuando movimentos circulares com a luva esfoliante, massaja delicadamente a sua pele e elimina as células mortas da pele em simultâneo. Isto garante-lhe uma maravilhosa pele macia e ajuda a evitar pêlos encravados
Levanta até os pêlos mais curtos para obter uma depilação mais eficaz, ao mesmo tempo que relaxa a sua pele para uma depilação mais gentil.
Para além disso, os discos hipoalergénicos asseguram uma higiene perfeita.
4.0
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
isa127
09/12/2013
Italia
Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare
Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.
Sim, recomendo este produto
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Lientje
20/05/2012
België
Product voldoet volledig aan de verwachtingen.
Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6512 Epileerapparaat
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Vero11
24/10/2012
België
Comprador verificado
Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen
Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!
Sim, recomendo este produto
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