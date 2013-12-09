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  • Para uma pele sempre sedosa
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Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6512

4
| (5) Críticas | 80% recomendam este produto
Para uma pele sempre sedosa
Experimente a nossa depilação com este novo sistema de depiladora da Philips, que remove os pêlos pela raiz, proporcionando-lhe uma pele macia durante semanas (não dias) e é suave para a sua pele. Inclui um conjunto único de acessórios para novos utilizadores para alcançar os melhores resultados
Ver todos os benefícios

Elimina os pêlos durante semanas, cuida da sua pele

Para uma pele sempre sedosa

  • Para todo o corpo, com cabeça de corte

Esfolie entre sessões de depilação

Esfolie entre sessões de depilação

Efectuando movimentos circulares com a luva esfoliante, massaja delicadamente a sua pele e elimina as células mortas da pele em simultâneo. Isto garante-lhe uma maravilhosa pele macia e ajuda a evitar pêlos encravados

Acessório para levantar o pêlo e para massajar

Acessório para levantar o pêlo e para massajar

Levanta até os pêlos mais curtos para obter uma depilação mais eficaz, ao mesmo tempo que relaxa a sua pele para uma depilação mais gentil.

Este sistema de depilação remove pêlos com 0,5 mm de comprimento

Este sistema de depilação remove pêlos com 0,5 mm de comprimento

Para além disso, os discos hipoalergénicos asseguram uma higiene perfeita.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

3
1

09/12/2013

Italia

Italia

Philips Satinelle Epilatore HP6512 è comodo e facile da usare

Philips Satinelle Epilatore HP6512 permette di ottenere una pelle liscia e depilata comodamente a casa propria.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6512 Epilator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6512 Epilator

20/05/2012

België

België

Product voldoet volledig aan de verwachtingen.

Uitstekende prijs / kwaliteitverhouding. Toestel is gebruiksvriendelijk en ligt goed in de hand.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6512 Epileerapparaat

24/10/2012

België

België

Comprador verificado

Dit produkt heeft uitstekende eigenschappen

Dit product kan ik aan iedereen aanbevelen! De Philips Satinelle Epilator zorgt voor een perfecte ontharing en dit geldt voor elke verschillende zone van het lichaam dankzij de verschillende hulpstukken! Tevens is het een epilatie zonder chemische produkten en dus op een 100% natuurlijke manier! Een echte aanrader!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6512 Epileerapparaat

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