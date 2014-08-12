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Descontinuado
Húmido e seco
com cabeça de corte
Esta depiladora tem discos cerâmicos texturizados para remover suavemente até os pêlos mais finos
A nossa cabeça de depilação extra larga proporciona-lhe uma óptima remoção de pêlos em cada passagem para resultados duradouros e extremamente suaves em poucos minutos.
Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.
4.2
de 5
31
Críticas
84%
recomendam este produto
Andrea
12/08/2014
España
Fabuloso
Siempre he tenido problemas con mi piel. Por lo que el dermatólogo me recomendó utilizar cera para depilarme. Pero ya después de tantos años haciéndolo he terminado cansada de hacer citas, pagar, que me quemen la piel. Una amiga me recomendó este producto y la verdad que estoy fascinada. No corta, no quema, lo puedo hacer desde mi casa. No es doloroso, un poco sí que se siente, pero no es más traumático que la cera. Lo recomiendo ampliamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6577/00 Epilator
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6577/00 Epilator
missamie
13/12/2013
España
Muy buena
La verdad es que siempre he sido de utilizar maquinas de depilar. Cuando compré esta quedé encantada, ya que la anterior que tenía era ya bastante antigua... y menudo cambio!! Menos dolor, deja la piel suave y me quita los pelitos cortos. Además es muy cómoda.Me encanta! La recomiendo 100%.
Sim, recomendo este produto
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fanyway
10/12/2013
España
muy contenta
Me la regalaron cuando se me estropeó mi antigua depiladora y lo cierto es que estoy más contenta ahora. Elimina muy bien el vello, incluso el más corto. Funciona perfectamente en mojado, cosa que me daba miedo al principio porque se estropeara. Un producto recomendado
Sim, recomendo este produto
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