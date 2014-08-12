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Descontinuado

SatinPerfectDepiladora

HP6577/00

4.2
| (31) Críticas | 84% recomendam este produto
Revele a perfeição da sua pele
A depiladora Philips SatinPerfect com o sistema SkinPerfect remove até os pêlos finos e curtos, enquanto protege a pele. Funcionamento a húmido e a seco para uma utilização confortável durante o banho. Inclui cabeça de corte com pente aparador.
Ver todos os benefícios

Depiladora com sistema SkinPerfect

Revele a perfeição da sua pele

  • Húmido e seco

  • com cabeça de corte

Discos cerâmicos texturizados removem até os pêlos mais finos e curtos

Discos cerâmicos texturizados removem até os pêlos mais finos e curtos

Esta depiladora tem discos cerâmicos texturizados para remover suavemente até os pêlos mais finos

A cabeça de depilação larga abrange mais pele por passagem

A cabeça de depilação larga abrange mais pele por passagem

A nossa cabeça de depilação extra larga proporciona-lhe uma óptima remoção de pêlos em cada passagem para resultados duradouros e extremamente suaves em poucos minutos.

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

31

Críticas

84%

recomendam este produto

3
2

12/08/2014

España

España

Fabuloso

Siempre he tenido problemas con mi piel. Por lo que el dermatólogo me recomendó utilizar cera para depilarme. Pero ya después de tantos años haciéndolo he terminado cansada de hacer citas, pagar, que me quemen la piel. Una amiga me recomendó este producto y la verdad que estoy fascinada. No corta, no quema, lo puedo hacer desde mi casa. No es doloroso, un poco sí que se siente, pero no es más traumático que la cera. Lo recomiendo ampliamente.

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Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

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13/12/2013

España

España

Muy buena

La verdad es que siempre he sido de utilizar maquinas de depilar. Cuando compré esta quedé encantada, ya que la anterior que tenía era ya bastante antigua... y menudo cambio!! Menos dolor, deja la piel suave y me quita los pelitos cortos. Además es muy cómoda.Me encanta! La recomiendo 100%.

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Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6577/00 Epilator

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10/12/2013

España

España

muy contenta

Me la regalaron cuando se me estropeó mi antigua depiladora y lo cierto es que estoy más contenta ahora. Elimina muy bien el vello, incluso el más corto. Funciona perfectamente en mojado, cosa que me daba miedo al principio porque se estropeara. Un producto recomendado

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