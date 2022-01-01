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Descontinuado
ThermoProtect Ionic
2200 W
Cuidado iónico
Difusor de volume
A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.
Este secador profissional de 2200 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
4.6
de 5
197
Críticas
95%
recomendam este produto
Flamencorosa
01/01/2022
España
Comprador verificado
Increíble
Me encanta. No quema el pelo y no hace demasiado ruido. Además viene con los dos accesorios. Buena relación calidad-precio
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Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello
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fuerte86
18/11/2021
España
Comprador verificado
Perfecto secador
Perfecta calidad-precio. Varios grados de calor y de frío.
Pontos positivos
Precio
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Celycha
03/10/2021
España
Comprador verificado
Muy buen secador de pelo
Compré este secador de pelo por las buenas recomendaciones que vi, y me gustó tanto que volví a comprar otro igual para tener en cada baño que tengo en casa. Tiene varias potencias y grado de calor con lo cual se adapta muy bien a la persona y al tipo de pelo. Yo siempre lo pongo con el grado de calor recomendado, pero para mi hija de 2 años, le pongo en frío y genial. Si tuviera que ponerle un pero, sería por el peso del secador. Estuve acostumbrada a uno más pequeño que obviamente secaba peor, pero me ha costado un poco hacerme al peso del nuevo, y más teniendo el pelo largo. Ahora que llevo varios años con él, no me molesta, pero sí que se nota cuando se coge por primera vez. Sin duda lo compraré de nuevo si me hace falta
Pontos positivos
No quema el pelo
Pontos negativos
Pesa un poco
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