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  • Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect
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  • Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect
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Descontinuado

DryCare AdvancedSecador

HP8232/00

4.6
| (197) Críticas | 95% recomendam este produto
Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect
Proteja o seu cabelo enquanto desfruta de resultados de secagem rápidos. Este secador possui várias regulações de velocidade e temperatura. Equipado com ThermoProtect para uma secagem rápida a uma temperatura de cuidado constante e com cuidado iónico para um brilho sem frisado.
Ver todos os benefícios

com difusor de volume e bico concentrador de 14 mm.

Secagem rápida a uma temperatura mais baixa com ThermoProtect

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Cuidado iónico

  • Difusor de volume

Regulação de temperatura ThermoProtect

Regulação de temperatura ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Profissional de 2200 W para resultados perfeitos

Este secador profissional de 2200 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

Seis regulações de temperatura e velocidade para total controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

197

Críticas

95%

recomendam este produto

01/01/2022

España

España

Comprador verificado

Increíble

Me encanta. No quema el pelo y no hace demasiado ruido. Además viene con los dos accesorios. Buena relación calidad-precio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8232/00 Secador de cabello

18/11/2021

España

España

Comprador verificado

Perfecto secador

Perfecta calidad-precio. Varios grados de calor y de frío.

Pontos positivos

Precio

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03/10/2021

España

España

Comprador verificado

Muy buen secador de pelo

Compré este secador de pelo por las buenas recomendaciones que vi, y me gustó tanto que volví a comprar otro igual para tener en cada baño que tengo en casa. Tiene varias potencias y grado de calor con lo cual se adapta muy bien a la persona y al tipo de pelo. Yo siempre lo pongo con el grado de calor recomendado, pero para mi hija de 2 años, le pongo en frío y genial. Si tuviera que ponerle un pero, sería por el peso del secador. Estuve acostumbrada a uno más pequeño que obviamente secaba peor, pero me ha costado un poco hacerme al peso del nuevo, y más teniendo el pelo largo. Ahora que llevo varios años con él, no me molesta, pero sí que se nota cuando se coge por primera vez. Sin duda lo compraré de nuevo si me hace falta

Pontos positivos

No quema el pelo

Pontos negativos

Pesa un poco

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